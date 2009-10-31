Матч завершен
Милан
Милан
Боррьелло 12
Боррьелло 90
2:0
Матч завершен
Парма
Парма
Серия А, 11 тур

Серия А,

11 тур

Италия
31 окт. 2009, 22:45 МСК
31.10.2009, 22:45 МСК
суббота
Кармине Руссо
Кармине Руссо
Главный Судья
Составы
Милан
мин
0
Дида
Дида
90
0
Антонини
Лука Антонини
52
0
Каладзе
Каха Каладзе
90
0
Силва
Тиаго Силва
90
0
Оддо
Массимо Оддо
90
0
Гаттузо
Дженнаро Гаттузо
75
0
Роналдиньо
Роналдиньо
90
0
Пато
Пато
90
0
Пирло
Андреа Пирло
90
0
Зеедорф
Кларенс Зеедорф
81
0
Боррьелло
Марко Боррьелло
12'
90'
12', 90'
90
Запасные
0
Рома
Флавио Рома
0
Дзамбротта
Джанлука Дзамбротта
0
Фавалли
Джузеппе Фавалли
0
Амброзини
Массимо Амброзини
0
Фламини
Матье Фламини
0
Индзаги
Филиппо Индзаги
0
Хунтелаар
Клаас-Ян Хунтелаар
Парма
мин
0
Миранте
Антонио Миранте
90
0
Лунардини
Франческо Лунардини
90
0
Дзаккардо
Кристиан Дзаккардо
90
0
Пануччи
Кристиан Пануччи
90
0
Деллафьоре
Паоло Деллафьоре
90
0
Лукарелли
Алессандро Лукарелли
90
0
Галлоппа
Даниэле Галлоппа
90
0
Морроне
Стефано Морроне
90
0
Джемаили
Блерим Джемаили
62
0
Божинов
Валерий Божинов
70
0
Палоски
Альберто Палоски
90
Запасные
0
Паварини
Никола Паварини
0
Кастеллини
Паоло Кастеллини
0
Пачи
Массимо Пачи
0
Дзенони
Дамиано Дзенони
0
Будель
Алессандро Будель
0
Аморузо
Никола Аморузо
0
Ландзафаме
Давид Ландзафаме