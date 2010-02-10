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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
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Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Парма
Парма
Божинов 54
1:1
Матч завершен
Интер
Милан
Балотелли 59
Серия А, 22 тур
Серия А,
22 тур
Италия
10 февр. 2010, 22:45 МСК
10.02.2010, 22:45 МСК
среда
Мауро Бергонци
Мауро Бергонци
Главный Судья
Составы
Парма
мин
0
Миранте
Антонио Миранте
90
0
Деллафьоре
Паоло Деллафьоре
90
0
Дзаккардо
Кристиан Дзаккардо
90
0
Лукарелли
Алессандро Лукарелли
90
0
Галлоппа
Даниэле Галлоппа
75
0
Морроне
Стефано Морроне
90
0
Хименес
Луис Хименес
90
0
Кастеллини
Паоло Кастеллини
90
0
Валиани
Франческо Валиани
90
0
Божинов
Валерий Божинов
54'
54'
69
0
Биабиани
Джонатан Биабиани
90
Запасные
0
Паварини
Никола Паварини
0
Антонелли
Лука Антонелли
0
Дзенони
Дамиано Дзенони
0
Лунардини
Франческо Лунардини
0
Галасси
Лоренцо Галасси
0
Ландзафаме
Давид Ландзафаме
0
Палоски
Альберто Палоски
Интер
мин
0
Сезар
Жулио Сезар
90
0
Матерацци
Марко Матерацци
90
0
Лусио
Лусио
90
0
Кордоба
Иван Кордоба
58
0
Майкон
Майкон
90
0
Камбьяссо
Эстебан Камбьяссо
90
0
Мотта
Тиаго Мотта
57
0
Дзанетти
Хавьер Дзанетти
90
0
Милито
Диего Милито
90
0
Это'О
Самуэль Это'О
68
0
Пандев
Горан Пандев
90
Запасные
0
Тольдо
Франческо Тольдо
0
Самуэль
Вальтер Самуэль
0
Сантон
Давиде Сантон
0
Марига
Макдональд Марига
0
Крхин
Рене Крхин
0
Куарежма
Рикарду Куарежма
0
Балотелли
Марио Балотелли
59'