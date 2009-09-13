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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Интер
Милан
Это'О 72
Милито 90
2:0
Матч завершен
Парма
Парма
Серия А, 3 тур
Серия А,
3 тур
Италия
13 сент. 2009, 16:00 МСК
13.09.2009, 16:00 МСК
воскресенье
Роберто Розетти
Роберто Розетти
Главный Судья
Составы
Интер
мин
0
Сезар
Жулио Сезар
90
0
Сантон
Давиде Сантон
90
0
Лусио
Лусио
90
0
Самуэль
Вальтер Самуэль
90
0
Майкон
Майкон
90
0
Мотта
Тиаго Мотта
46
0
Виейра
Патрик Виейра
69
0
Снейдер
Уэсли Снейдер
80
0
Дзанетти
Хавьер Дзанетти
90
0
Это'О
Самуэль Это'О
72'
72'
90
0
Милито
Диего Милито
90'
90'
90
Запасные
0
Тольдо
Франческо Тольдо
0
Кордоба
Иван Кордоба
0
Мунтари
Салли Мунтари
0
Крхин
Рене Крхин
0
Куарежма
Рикарду Куарежма
0
Балотелли
Марио Балотелли
0
Суасо
Давид Суасо
Парма
мин
0
Миранте
Антонио Миранте
90
0
Лукарелли
Алессандро Лукарелли
90
0
Пануччи
Кристиан Пануччи
90
0
Пачи
Массимо Пачи
90
0
Дзенони
Дамиано Дзенони
90
0
Галлоппа
Даниэле Галлоппа
56
0
Марига
Макдональд Марига
90
0
Морроне
Стефано Морроне
90
0
Дзаккардо
Кристиан Дзаккардо
77
0
Палоски
Альберто Палоски
83
0
Биабиани
Джонатан Биабиани
90
Запасные
0
Паварини
Никола Паварини
0
Кастеллини
Паоло Кастеллини
0
Деллафьоре
Паоло Деллафьоре
0
Джемаили
Блерим Джемаили
0
Божинов
Валерий Божинов
0
Аморузо
Никола Аморузо
0
Ландзафаме
Давид Ландзафаме