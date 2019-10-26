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Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Интер
Милан
Кандрева 23
Лукаку 51
2:2
Матч завершен
Парма
Парма
Карамо 26
Жервиньо 30
Серия А, 9 тур
Серия А,
9 тур
Италия
26 окт. 2019, 19:00 МСК
26.10.2019, 19:00 МСК
суббота
Составы
Интер
мин
1
Ханданович
Самир Ханданович
90
87
Кандрева
Антонио Кандрева
23'
23'
90
2
Годин
Диего Годин
90
9
Лукаку
Ромелу Лукаку
51'
51'
90
34
Бираги
Кристиано Бираги
90
77
Брозович
Марсело Брозович
90
5
Гальярдини
Роберто Гальярдини
90
23
Барелла
Николо Барелла
90
37
Шкриньяр
Милан Шкриньяр
90
95
Бастони
Алессандро Бастони
90
10
Мартинес
Лаутаро Мартинес
90
Запасные
46
Берни
Томмазо Берни
27
Паделли
Даниэле Паделли
13
Раноккия
Андреа Раноккия
6
де Врей
Стефан де Врей
21
Димарко
Федерико Димарко
20
Валеро
Борха Валеро
18
Асамоа
Квадво Асамоа
19
Лазаро
Валентино Лазаро
16
Политано
Маттео Политано
30
Эспозито
Себастьяно Эспозито
Парма
мин
27
Жервиньо
Жервиньо
30'
30'
90
2
Якопони
Симоне Якопони
90
36
Дармиан
Маттео Дармиан
90
33
Куцка
Юрай Куцка
90
21
Скоццарелла
Маттео Скоццарелла
90
1
Сепе
Луиджи Сепе
90
3
Дермаку
Кастриот Дермаку
90
28
Гальоло
Риккардо Гальоло
90
7
Карамо
Янн Карамо
26'
26'
90
10
Эрнани
Эрнани
90
44
Кулушевски
Деян Кулушевски
90
Запасные
34
Коломби
Симоне Коломби
53
Аластра
Фабрицио Аластра
97
Пеццелла
Джузеппе Пеццелла
17
Барилла
Антонино Барилла
15
Бругман
Гастон Бругман
93
Спрокати
Маттиа Спрокати