Матч завершен
ПАОК
Салоники
Атанасиадис 4
1:2
прошлый матч 1 : 1
Матч завершен
Аякс
Амстердам
Классен 45
Классен 88
Лига чемпионов, 3 раунд

Лига чемпионов,

3 раунд
3 авг. 2016, 21:30 МСК
3.08.2016, 21:30 МСК
среда
Составы
ПАОК
мин
71
Гликос
Панайотис Гликос
90
-
Леовац
Марин Леовац
90
15
Креспо
Хосе Анхель Креспо
90
3
Лео Матос
Лео Матос
90
31
Цавеллас
Георгиос Цавеллас
90
8
Харисис
Харилаос Харисис
90
28
Шахов
Евгений Шахов
90
24
Родригеш
Гарри Родригеш
70
33
Атанасиадис
Стефанос Атанасиадис
4'
4'
90
Запасные
23
Бркич
Зелько Бркич
6
Циолис
Александрос Циолис
27
Мистакидис
Йоаннис Мистакидис
Аякс
мин
1
Силлессен
Яспер Силлессен
90
26
Виргевер
Ник Виргевер
90
3
Велтман
Йоэл Велтман
90
35
Дийкс
Митчелл Дийкс
90
10
Классен
Дэви Классен
88'
45'
88'
45'
90
27
Гудель
Неманья Гудель
90
2
Тете
Кенни Тете
90
Запасные
33
Бур
Дидрик Бур
20
Шоне
Лассе Шоне