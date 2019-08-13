Матч завершен
Аякс
Амстердам
Тадич 43
Тальяфико 79
Тадич 85
3:2
прошлый матч 2 : 2
Матч завершен
ПАОК
Салоники
Бисесвар 23
Бисесвар 90
Лига чемпионов, 3 раунд

Лига чемпионов,

3 раунд
13 авг. 2019, 21:30 МСК
13.08.2019, 21:30 МСК
вторник
Составы
Аякс
мин
17
Блинд
Дейли Блинд
90
10
Тадич
Душан Тадич
43'
85'
43', 85'
90
3
Велтман
Йоэл Велтман
90
24
Онана
Андре Онана
90
6
ван де Бек
Донни ван де Бек
90
22
Зиеш
Хаким Зиеш
90
18
Марин
Рэзван Марин
90
7
Нерес
Давид Нерес
90
31
Тальяфико
Николас Тальяфико
79'
79'
90
12
Мазрауи
Нуссаир Мазрауи
90
Запасные
1
Варела
Бруну Варела
4
Альварес
Эдсон Альварес
28
Дест
Серджино Дест
2
Сереро
Тхулани Сереро
11
Промес
Квинси Промес
30
де Вит
Дани де Вит
9
Хунтелаар
Клаас-Ян Хунтелаар
ПАОК
мин
21
Бисесвар
Диего Бисесвар
23'
90'
23', 90'
90
15
Креспо
Хосе Анхель Креспо
90
3
Лео Матос
Лео Матос
90
7
Эль-Каддури
Омар Эль-Каддури
90
47
Акпом
Чуба Акпом
90
5
Варела
Фернандо Варела
90
10
Пелкас
Димитриос Пелкас
90
24
Эсити
Андерсон Эсити
90
31
Пасхалакис
Александрос Пасхалакис
90
98
Лео
Лео
90
Запасные
88
Живкович
Живко Живкович
4
Ингасон
Сверрир Ингасон
99
Стох
Мирослав Стох
18
Лимниос
Димитриос Лимниос