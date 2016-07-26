Матч завершен
Аякс
Амстердам
Стекеленбург 58
1:1
прошлый матч 2 : 1
Матч завершен
ПАОК
Салоники
Лига чемпионов, 3 раунд

Лига чемпионов,

3 раунд
26 июля 2016, 21:45 МСК
26.07.2016, 21:45 МСК
вторник
Составы
Аякс
мин
-
Стекеленбург
Маартен Стекеленбург
58'
58'
90
1
Силлессен
Яспер Силлессен
90
26
Виргевер
Ник Виргевер
90
3
Велтман
Йоэл Велтман
90
35
Дийкс
Митчелл Дийкс
90
2
Тете
Кенни Тете
90
10
Классен
Дэви Классен
90
Запасные
33
Бур
Дидрик Бур
8
Синкгравен
Дэйли Синкгравен
20
Шоне
Лассе Шоне
11
Юнес
Армин Юнес
17
Черны
Вацлав Черны
ПАОК
мин
71
Гликос
Панайотис Гликос
90
15
Креспо
Хосе Анхель Креспо
90
3
Лео Матос
Лео Матос
90
31
Цавеллас
Георгиос Цавеллас
90
28
Шахов
Евгений Шахов
90
8
Харисис
Харилаос Харисис
69
33
Атанасиадис
Стефанос Атанасиадис
90
24
Родригеш
Гарри Родригеш
84
Запасные
23
Бркич
Зелько Бркич
70
Кициу
Стелиос Кициу
6
Циолис
Александрос Циолис
27
Мистакидис
Йоаннис Мистакидис