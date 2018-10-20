Матч завершен
Оренбург
Оренбург
0:0
Матч завершен
Енисей
Красноярск
РПЛ, 11 тур

РПЛ,

11 тур

Россия
20 окт. 2018, 11:30 МСК
20.10.2018, 11:30 МСК
суббота
Николай Волошин
Николай Волошин
Главный Судья
Составы
Оренбург
мин
91
Фролов
Евгений Фролов
90
13
Терехов
Сергей Терехов
90
58
Ойеволе
Адесойе Ойеволе
90
3
Сиваков
Михаил Сиваков
90
6
Бегич
Силвие Бегич
90
12
Малых
Андрей Малых
90
29
Афонин
Вадим Афонин
90
10
Попович
Денис Попович
83
8
Мишкич
Даниэль Мишкич
90
23
Бреев
Сергей Бреев
68
9
Козлов
Андрей Козлов
65
Запасные
56
Довбня
Александр Довбня
1
Руденко
Александр Руденко
15
Андреев
Дмитрий Андреев
31
Шахов
Виталий Шахов
77
Маляров
Никита Маляров
32
Кулишев
Артем Кулишев
86
Чиркин
Григорий Чиркин
11
Чуканов
Андреа Чуканов
88
Галаджан
Артем Галаджан
7
Деспотович
Джордже Деспотович
Енисей
мин
47
Филиппов
Михаил Филиппов
90
3
Ятченко
Дмитрий Ятченко
90
33
Занев
Петар Занев
90
2
Кичин
Валерий Кичин
90
13
Грицаенко
Алексей Грицаенко
90
15
Фатуллаев
Азим Фатуллаев
90
5
Комолов
Павел Комолов
90
8
Огуде
Фегор Огуде
90
7
Зотов
Александр Зотов
90
9
Бодул
Дарко Бодул
46
11
Саркисов
Артур Саркисов
78
Запасные
1
Нестеренко
Юрий Нестеренко
4
Гасанов
Шамиль Гасанов
27
Рожков
Павел Рожков
10
Комков
Михаил Комков
14
Семакин
Максим Семакин
70
Гавазай
Энис Гавазай
48
Кутьин
Александр Кутьин
91
Обрадович
Марко Обрадович