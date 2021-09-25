Оренбург - Енисей: 25 сентября 2021 смотреть онлайн

Оренбург
Оренбург
-:-

Оренбург - Енисей: 25 сентября 2021 смотреть онлайн

Енисей
Красноярск
ФНЛ, 13 тур

ФНЛ,

13 тур

Россия
25 сент. 2021, -:- МСК
25.09.2021, -:- МСК
суббота
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Предварительный состав

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Оренбург
мин
-
Козлов
Андрей Козлов
-
Скворцов
Алексей Скворцов
-
Козлов
Савелий Козлов
-
Капленко
Кирилл Капленко
Главный тренер
Марцел Личка
Енисей
мин
1
Опарин
Михаил Опарин
19
Гарбуз
Константин Гарбуз
2
Кичин
Валерий Кичин
15
Цховребов
Валерий Цховребов
5
Марков
Николай Марков
32
Глушков
Никита Глушков
7
Зотов
Александр Зотов
21
Иванов
Егор Иванов
8
Ломакин
Александр Ломакин
64
Ланин
Олег Ланин
12
Раздорских
Никита Раздорских
Запасные
30
Ребров
Дмитрий Ребров
-
80
Абрамов
Артем Абрамов
-
6
Рукас
Андрюс Рукас
-
25
Елеев
Максим Елеев
-
10
Комков
Михаил Комков
-
17
Песиков
Евгений Песиков
-
33
Сухомлинов
Максим Сухомлинов
-
91
Карпук
Илья Карпук
-
Главный тренер
Александр Алферов

Прошлые матчи

17.04.2021 17 апр. 2021 сб 13:00
Енисей
1 : 2
Оренбург
17.04.2021 17 апр. 2021 сб 13:00
Енисей
1
Оренбург
2
24.10.2020 24 окт. 2020 сб 14:00
Оренбург
1 : 3
Енисей
24.10.2020 24 окт. 2020 сб 14:00
Оренбург
1
Енисей
3
25.04.2019 25 апр. 2019 чт 16:00
Енисей
2 : 1
Оренбург
25.04.2019 25 апр. 2019 чт 16:00
Енисей
2
Оренбург
1
20.10.2018 20 окт. 2018 сб 11:30
Оренбург
0 : 0
Енисей
20.10.2018 20 окт. 2018 сб 11:30
Оренбург
0
Енисей
0
08.11.2017 08 нояб. 2017 ср 17:00
Оренбург
1 : 0
Енисей
08.11.2017 08 нояб. 2017 ср 17:00
Оренбург
1
Енисей
0
26.07.2017 26 июля 2017 ср 15:00
Енисей
2 : 0
Оренбург
26.07.2017 26 июля 2017 ср 15:00
Енисей
2
Оренбург
0
07.04.2016 07 апр. 2016 чт 15:00
Енисей
0 : 1
Оренбург
07.04.2016 07 апр. 2016 чт 15:00
Енисей
0
Оренбург
1
20.09.2015 20 сент. 2015 вс 14:00
Оренбург
1 : 1
Енисей
20.09.2015 20 сент. 2015 вс 14:00
Оренбург
1
Енисей
1
12.04.2015 12 апр. 2015 вс 14:00
Оренбург
1 : 1
Енисей
12.04.2015 12 апр. 2015 вс 14:00
Оренбург
1
Енисей
1
20.09.2014 20 сент. 2014 сб 14:00
Енисей
1 : 1
Оренбург
20.09.2014 20 сент. 2014 сб 14:00
Енисей
1
Оренбург
1
10.03.2014 10 марта 2014 пн 10:00
Енисей
0 : 0
Оренбург
10.03.2014 10 марта 2014 пн 10:00
Енисей
0
Оренбург
0
18.08.2013 18 авг. 2013 вс 16:00
Оренбург
2 : 2
Енисей
18.08.2013 18 авг. 2013 вс 16:00
Оренбург
2
Енисей
2
02.05.2012 02 мая 2012 ср 14:00
Енисей
1 : 1
Оренбург
02.05.2012 02 мая 2012 ср 14:00
Енисей
1
Оренбург
1
17.10.2011 17 окт. 2011 пн 14:00
Енисей
0 : 2
Оренбург
17.10.2011 17 окт. 2011 пн 14:00
Енисей
0
Оренбург
2
07.06.2011 07 июня 2011 вт 16:30
Оренбург
3 : 4
Енисей
07.06.2011 07 июня 2011 вт 16:30
Оренбург
3
Енисей
4