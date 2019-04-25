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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
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ЧГК
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Матч завершен
Енисей
Красноярск
Соболев 36
Кутьин 90
2:1
Матч завершен
Оренбург
Оренбург
Деспотович 80
РПЛ, 25 тур
РПЛ,
25 тур
Россия
25 апр. 2019, 16:00 МСК
25.04.2019, 16:00 МСК
четверг
Василий Казарцев
Василий Казарцев
Главный Судья
Составы
Енисей
мин
1
Нестеренко
Юрий Нестеренко
90
10
Комков
Михаил Комков
90
63
Гаджибеков
Али Гаджибеков
90
2
Кичин
Валерий Кичин
90
23
Сарр
Бабакар Сарр
90
6
Торбинский
Дмитрий Торбинский
78
5
Комолов
Павел Комолов
46
8
Огуде
Фегор Огуде
90
94
Данченко
Олег Данченко
90
7
Зотов
Александр Зотов
85
9
Соболев
Александр Соболев
36'
36'
90
Запасные
95
Едапин
Максим Едапин
55
Юрченко
Давид Юрченко
13
Грицаенко
Алексей Грицаенко
27
Рожков
Павел Рожков
14
Семакин
Максим Семакин
78
Хубулов
Арсен Хубулов
17
Савичев
Константин Савичев
77
Костюков
Михаил Костюков
48
Кутьин
Александр Кутьин
90'
Оренбург
мин
56
Довбня
Александр Довбня
90
88
Галаджан
Артем Галаджан
56
60
Козлов
Савелий Козлов
90
58
Ойеволе
Адесойе Ойеволе
72
3
Сиваков
Михаил Сиваков
90
19
Сутормин
Алексей Сутормин
90
10
Попович
Денис Попович
90
8
Мишкич
Даниэль Мишкич
90
86
Чиркин
Григорий Чиркин
90
11
Чуканов
Андреа Чуканов
90
7
Деспотович
Джордже Деспотович
80'
80'
90
Запасные
91
Фролов
Евгений Фролов
31
Шахов
Виталий Шахов
12
Малых
Андрей Малых
77
Маляров
Никита Маляров
32
Кулишев
Артем Кулишев
16
Алвеш
Рикарду Алвеш
9
Козлов
Андрей Козлов