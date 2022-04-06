Евро
Лента
Матчи
Мой гол
Виды спорта:
Евро-2020
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Коронавирус
Евро
Лента
Матчи
Мой гол
Евро-2020
Футбол
Календарь
Таблица
Новости
Материалы
Футболисты
Сборные
Клубы
Турниры
Криштиану Роналду
Неймар Да Силва
Антонио Рюдигер
Кристиан Эриксен
Артем Дзюба
Игорь Акинфеев
Лионель Месси
Игорь Дивеев
Карим Бензема
Матье Вальбуэна
Серхио Рамос
Россия
Украина
Венгрия
Франция
Дания
Испания
Нидерланды
Бельгия
Италия
Шотландия
Португалия
Спартак
Ливерпуль
Зенит
Ахмат
Челси
Манчестер Сити
Ювентус
Барселона
ЦСКА
Локомотив
Реал
Евро-2020
Кубок Америки
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
Евро-2020
Россия
Украина
Венгрия
Криштиану Роналду
Неймар
Франция
Станислав Черчесов
Али Даеи
Кристиан Эриксен
Дания
Артем Дзюба
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Новости
Материалы
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Новости
Материалы
Бокс
Новости
Материалы
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Материалы
Новости
Политика
Новости
Материалы
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Легкая атлетика
Новости
Материалы
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Коронавирус
Главная
Футбол
Матч-Центр
ФНЛ
Енисей VS Оренбург
Поделиться:
Енисей - Оренбург: 06 апреля 2022 смотреть онлайн
Енисей
Красноярск
-:-
Енисей - Оренбург: 06 апреля 2022 смотреть онлайн
Оренбург
Оренбург
ФНЛ, 31 тур
ФНЛ,
31 тур
Россия
6 апр. 2022, -:- МСК
6.04.2022, -:- МСК
среда
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Подробнее
Енисей
мин
1
Опарин
Михаил Опарин
19
Гарбуз
Константин Гарбуз
2
Кичин
Валерий Кичин
15
Цховребов
Валерий Цховребов
5
Марков
Николай Марков
32
Глушков
Никита Глушков
7
Зотов
Александр Зотов
21
Иванов
Егор Иванов
8
Ломакин
Александр Ломакин
64
Ланин
Олег Ланин
12
Раздорских
Никита Раздорских
Запасные
30
Ребров
Дмитрий Ребров
-
80
Абрамов
Артем Абрамов
-
6
Рукас
Андрюс Рукас
-
25
Елеев
Максим Елеев
-
10
Комков
Михаил Комков
-
17
Песиков
Евгений Песиков
-
33
Сухомлинов
Максим Сухомлинов
-
91
Карпук
Илья Карпук
-
Главный тренер
Александр Алферов
Оренбург
мин
-
Козлов
Андрей Козлов
-
Скворцов
Алексей Скворцов
-
Козлов
Савелий Козлов
-
Капленко
Кирилл Капленко
Главный тренер
Марцел Личка
Прошлые матчи
17.04.2021
17 апр. 2021
сб
13:00
Енисей
1 : 2
Оренбург
17.04.2021
17 апр. 2021
сб
13:00
Енисей
1
Оренбург
2
24.10.2020
24 окт. 2020
сб
14:00
Оренбург
1 : 3
Енисей
24.10.2020
24 окт. 2020
сб
14:00
Оренбург
1
Енисей
3
25.04.2019
25 апр. 2019
чт
16:00
Енисей
2 : 1
Оренбург
25.04.2019
25 апр. 2019
чт
16:00
Енисей
2
Оренбург
1
20.10.2018
20 окт. 2018
сб
11:30
Оренбург
0 : 0
Енисей
20.10.2018
20 окт. 2018
сб
11:30
Оренбург
0
Енисей
0
08.11.2017
08 нояб. 2017
ср
17:00
Оренбург
1 : 0
Енисей
08.11.2017
08 нояб. 2017
ср
17:00
Оренбург
1
Енисей
0
26.07.2017
26 июля 2017
ср
15:00
Енисей
2 : 0
Оренбург
26.07.2017
26 июля 2017
ср
15:00
Енисей
2
Оренбург
0
07.04.2016
07 апр. 2016
чт
15:00
Енисей
0 : 1
Оренбург
07.04.2016
07 апр. 2016
чт
15:00
Енисей
0
Оренбург
1
20.09.2015
20 сент. 2015
вс
14:00
Оренбург
1 : 1
Енисей
20.09.2015
20 сент. 2015
вс
14:00
Оренбург
1
Енисей
1
12.04.2015
12 апр. 2015
вс
14:00
Оренбург
1 : 1
Енисей
12.04.2015
12 апр. 2015
вс
14:00
Оренбург
1
Енисей
1
20.09.2014
20 сент. 2014
сб
14:00
Енисей
1 : 1
Оренбург
20.09.2014
20 сент. 2014
сб
14:00
Енисей
1
Оренбург
1
10.03.2014
10 марта 2014
пн
10:00
Енисей
0 : 0
Оренбург
10.03.2014
10 марта 2014
пн
10:00
Енисей
0
Оренбург
0
18.08.2013
18 авг. 2013
вс
16:00
Оренбург
2 : 2
Енисей
18.08.2013
18 авг. 2013
вс
16:00
Оренбург
2
Енисей
2
02.05.2012
02 мая 2012
ср
14:00
Енисей
1 : 1
Оренбург
02.05.2012
02 мая 2012
ср
14:00
Енисей
1
Оренбург
1
17.10.2011
17 окт. 2011
пн
14:00
Енисей
0 : 2
Оренбург
17.10.2011
17 окт. 2011
пн
14:00
Енисей
0
Оренбург
2
07.06.2011
07 июня 2011
вт
16:30
Оренбург
3 : 4
Енисей
07.06.2011
07 июня 2011
вт
16:30
Оренбург
3
Енисей
4