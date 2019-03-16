Матч завершен
Оренбург
Оренбург
Деспотович 52
1:0
Матч завершен
Динамо
Москва
РПЛ, 20 тур

РПЛ,

20 тур

Россия
16 марта 2019, 11:30 МСК
16.03.2019, 11:30 МСК
суббота
Сергей Иванов
Сергей Иванов
Главный Судья
Составы
Оренбург
мин
91
Фролов
Евгений Фролов
90
13
Терехов
Сергей Терехов
90
58
Ойеволе
Адесойе Ойеволе
90
15
Андреев
Дмитрий Андреев
90
6
Бегич
Силвие Бегич
90
12
Малых
Андрей Малых
90
19
Сутормин
Алексей Сутормин
90
10
Попович
Денис Попович
79
8
Мишкич
Даниэль Мишкич
90
23
Бреев
Сергей Бреев
90
7
Деспотович
Джордже Деспотович
52'
52'
82
Запасные
56
Довбня
Александр Довбня
1
Руденко
Александр Руденко
3
Сиваков
Михаил Сиваков
29
Афонин
Вадим Афонин
77
Маляров
Никита Маляров
32
Кулишев
Артем Кулишев
76
Бидловский
Давид Бидловский
86
Чиркин
Григорий Чиркин
9
Козлов
Андрей Козлов
11
Чуканов
Андреа Чуканов
88
Галаджан
Артем Галаджан
Динамо
мин
1
Шунин
Антон Шунин
90
2
Морозов
Григорий Морозов
90
44
Шунич
Тони Шунич
90
3
Хольмен
Себастьян Хольмен
74
25
Козлов
Алексей Козлов
90
22
Жоаозиньо
Жоаозиньо
90
6
Юсупов
Артур Юсупов
90
5
Теттех
Абдул Теттех
90
48
Луценко
Евгений Луценко
90
7
Марков
Евгений Марков
90
10
Черных
Федор Черных
67
Запасные
31
Лещук
Игорь Лещук
34
Рауш
Константин Рауш
24
Евгеньев
Роман Евгеньев
27
Соу
Самба Соу
9
Кардозу
Мигел Кардозу
20
Грулев
Вячеслав Грулев
8
Панченко
Кирилл Панченко