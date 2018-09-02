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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
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Олимпиада
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Матч завершен
Динамо
Москва
Марков 63
Луценко 90
2:0
Матч завершен
Оренбург
Оренбург
РПЛ, 6 тур
РПЛ,
6 тур
Россия
2 сент. 2018, 16:30 МСК
2.09.2018, 16:30 МСК
воскресенье
Сергей Лапочкин
Сергей Лапочкин
Главный Судья
Составы
Динамо
мин
1
Шунин
Антон Шунин
90
4
Рыков
Владимир Рыков
90
44
Шунич
Тони Шунич
90
3
Хольмен
Себастьян Хольмен
90
34
Рауш
Константин Рауш
90
22
Жоаозиньо
Жоаозиньо
90
27
Соу
Самба Соу
56
5
Теттех
Абдул Теттех
90
48
Луценко
Евгений Луценко
90'
90'
90
8
Панченко
Кирилл Панченко
90
10
Черных
Федор Черных
90
Запасные
31
Лещук
Игорь Лещук
11
Темников
Иван Темников
2
Морозов
Григорий Морозов
23
Соснин
Антон Соснин
9
Кардозу
Мигел Кардозу
7
Марков
Евгений Марков
63'
Оренбург
мин
91
Фролов
Евгений Фролов
90
13
Терехов
Сергей Терехов
90
58
Ойеволе
Адесойе Ойеволе
46
3
Сиваков
Михаил Сиваков
69
6
Бегич
Силвие Бегич
90
29
Афонин
Вадим Афонин
90
19
Сутормин
Алексей Сутормин
90
10
Попович
Денис Попович
90
8
Мишкич
Даниэль Мишкич
90
23
Бреев
Сергей Бреев
43
9
Козлов
Андрей Козлов
90
Запасные
56
Довбня
Александр Довбня
1
Руденко
Александр Руденко
15
Андреев
Дмитрий Андреев
31
Шахов
Виталий Шахов
12
Малых
Андрей Малых
77
Маляров
Никита Маляров
32
Кулишев
Артем Кулишев
86
Чиркин
Григорий Чиркин
11
Чуканов
Андреа Чуканов
88
Галаджан
Артем Галаджан
7
Деспотович
Джордже Деспотович