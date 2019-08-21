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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
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Олимпиада
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Матч завершен
Олимпиакос
Пирей
Герреро 30
Ранджелович 78
Ранджелович 85
Поденсе 89
4:0
прошлый матч 2 : 1
Матч завершен
Краснодар
Краснодар
Лига чемпионов, 4 раунд
Лига чемпионов,
4 раунд
21 авг. 2019, 22:00 МСК
21.08.2019, 22:00 МСК
среда
Карлос Дель Серро Гранде
Карлос Дель Серро Гранде
Главный Судья
Составы
Олимпиакос
мин
1
Са
Жозе Са
90
0
Цимикас
Константинос Цимикас
90
3
Семеду
Рубен Семеду
90
20
Мерья
Яссин Мерья
90
14
Эльабделлауи
Омар Эльабделлауи
90
10
Поденсе
Даниэль Поденсе
89'
89'
90
5
Бухалакис
Андреас Бухалакис
90
28
Вальбуэна
Матье Вальбуэна
87
8
Гильерме
Гильерме
90
19
Масурас
Георгиос Масурас
75
9
Герреро
Мигель Анхель Герреро
30'
30'
90
Запасные
16
Аллен
Бобби Аллен
35
Торосидис
Василис Торосидис
66
Сиссе
Папе Сиссе
4
Камара
Мади Камара
11
Эль-Араби
Юссеф Эль-Араби
2
Судани
Эль-Арби Судани
97
Ранджелович
Лазар Ранджелович
85', 78'
Краснодар
мин
39
Сафонов
Матвей Сафонов
90
6
Рамирес
Кристиан Рамирес
90
3
Фьолусон
Йон Гудни Фьолусон
90
5
Спайич
Урош Спайич
90
98
Петров
Сергей Петров
90
88
Камболов
Руслан Камболов
90
17
Кабелла
Реми Кабелла
25
10
Вилена
Тонни Вилена
90
7
Вандерсон
Вандерсон
90
33
Берг
Маркус Берг
69
21
Намли
Юнес Намли
59
Запасные
1
Крицюк
Станислав Крицюк
17
Кайо
Кайо
89
Стоцкий
Дмитрий Стоцкий
77
Скопинцев
Дмитрий Скопинцев
14
Ольссон
Кристоффер Ольссон
85
Игнатьев
Иван Игнатьев
93
Сулейманов
Магомед-Шапи Сулейманов