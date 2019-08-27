Лента
Матч-центр
Моя команда
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
Матчи
Лионель Месси
Луис Суарес
Джордан Хендерсон
Криштиану Роналду
Александр Кокорин
Месут Озил
Златан Ибрагимович
Алексей Миранчук
Марко Ройс
Неймар Да Силва
Джеймс Мэддисон
Россия
Нидерланды
Китай
Франция
Англия
Ирландия
Кения
США
Белоруссия
Косово
Канада
Спартак
Рома
Фиорентина
Барселона
Марсель
Эйбар
Ливерпуль
Локомотив
Ювентус
Уфа
Зенит
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
ФНЛ
Кубок Англии
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Поделиться:
Матч завершен
Краснодар
Краснодар
Уткин 10
1:2
прошлый матч 0 : 4
Матч завершен
Олимпиакос
Пирей
Эль-Араби 11
Эль-Араби 48
Лига чемпионов, 4 раунд
Лига чемпионов,
4 раунд
27 авг. 2019, 22:00 МСК
27.08.2019, 22:00 МСК
вторник
Дамир Скомина
Дамир Скомина
Главный Судья
Составы
Краснодар
мин
1
Крицюк
Станислав Крицюк
90
89
Стоцкий
Дмитрий Стоцкий
90
3
Фьолусон
Йон Гудни Фьолусон
90
5
Спайич
Урош Спайич
90
98
Петров
Сергей Петров
56
17
Ольссон
Кристоффер Ольссон
90
10
Вилена
Тонни Вилена
90
70
Уткин
Даниил Уткин
10'
10'
67
7
Вандерсон
Вандерсон
90
33
Берг
Маркус Берг
90
93
Сулейманов
Магомед-Шапи Сулейманов
32
Запасные
39
Сафонов
Матвей Сафонов
6
Рамирес
Кристиан Рамирес
17
Кайо
Кайо
88
Камболов
Руслан Камболов
77
Скопинцев
Дмитрий Скопинцев
21
Намли
Юнес Намли
85
Игнатьев
Иван Игнатьев
Олимпиакос
мин
1
Са
Жозе Са
90
20
Цимикас
Константинос Цимикас
90
3
Семеду
Рубен Семеду
65
20
Мерья
Яссин Мерья
90
14
Эльабделлауи
Омар Эльабделлауи
90
10
Поденсе
Даниэль Поденсе
83
5
Бухалакис
Андреас Бухалакис
90
28
Вальбуэна
Матье Вальбуэна
90
8
Гильерме
Гильерме
90
19
Масурас
Георгиос Масурас
90
11
Эль-Араби
Юссеф Эль-Араби
11'
48'
11', 48'
73
Запасные
16
Аллен
Бобби Аллен
35
Торосидис
Василис Торосидис
66
Сиссе
Папе Сиссе
4
Камара
Мади Камара
2
Судани
Эль-Арби Судани
97
Ранджелович
Лазар Ранджелович