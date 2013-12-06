Матч завершен
Нюрнберг
Нюрнберг
Нильссон 5
1:1
Матч завершен
Майнц
Майнц
Оказаки 75
Бундеслига, 15 тур

Бундеслига,

15 тур

Германия
6 дек. 2013, 22:30 МСК
6.12.2013, 22:30 МСК
пятница
Мануэль Грефе
Мануэль Грефе
Главный Судья
Составы
Нюрнберг
мин
0
Шефер
Рафаэль Шефер
90
0
Погатец
Эмануэль Погатец
90
0
Нильссон
Пер Нильссон
5'
5'
90
0
Чендлер
Тимоти Чендлер
61
0
Глоушек
Адам Глоушек
90
0
Платтенхардт
Марвин Платтенхардт
90
0
Хасебе
Макото Хасебе
90
0
Франтц
Майк Франтц
69
0
Кийотаке
Хироши Кийотаке
90
0
Гинчек
Даниэль Гинчек
79
0
Дрмич
Йосип Дрмич
90
Запасные
0
Раковски
Патрик Раковски
0
Пинола
Хавьер Пинола
0
Дабанли
Беркай Дабанли
0
Фойлнер
Маркус Фойлнер
0
Эссвайн
Александр Эссвайн
0
Мак
Роберт Мак
0
Пекхарт
Томаш Пекхарт
Майнц
мин
0
Кариус
Лорис Кариус
90
0
Диас
Жуниор Диас
90
0
Пак Чжу-Ху
Пак Чжу-Ху
90
0
Новески
Николче Новески
90
0
Белл
Штефан Белл
90
0
Поспех
Зденек Поспех
90
0
Зимлинг
Ники Зимлинг
60
0
Мюллер
Николай Мюллер
90
0
Гайс
Йоханнес Гайс
90
0
Оказаки
Синджи Оказаки
75'
75'
78
0
Полтер
Себастьян Полтер
29
Запасные
0
Матениа
Кристиан Матениа
0
Мюллер
Хайнц Мюллер
0
Свенссон
Бо Свенссон
0
Мориц
Кристоф Мориц
0
Саллер
Бенедикт Саллер
0
Чупо-Мотинг
Эрик Чупо-Мотинг
0
Слискович
Петар Слискович