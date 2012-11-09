Матч завершен
Майнц
Майнц
Мюллер 12
Иваншиц 21
2:1
Матч завершен
Нюрнберг
Нюрнберг
Нильссон 40
Бундеслига, 11 тур

Бундеслига,

11 тур

Германия
9 нояб. 2012, 22:30 МСК
9.11.2012, 22:30 МСК
пятница
Торстен Кинхефер
Торстен Кинхефер
Главный Судья
Составы
Майнц
мин
0
Веткло
Кристиан Веткло
90
0
Диас
Жуниор Диас
90
0
Новески
Николче Новески
90
0
Свенссон
Бо Свенссон
46
0
Поспех
Зденек Поспех
90
0
Рукавица
Никита Рукавица
59
0
Иваншиц
Андреас Иваншиц
21'
21'
81
0
Баумгартлингер
Юлиан Баумгартлингер
90
0
Сото
Элкин Сото
90
0
Мюллер
Николай Мюллер
12'
12'
90
0
Салаи
Адам Салаи
90
Запасные
0
Кариус
Лорис Кариус
0
Забавник
Радослав Забавник
0
Кирхгофф
Ян Кирхгофф
0
Риссе
Марсель Риссе
0
Полански
Юджен Полански
0
Малли
Юнус Малли
0
Класнич
Иван Класнич
Нюрнберг
мин
0
Раковски
Патрик Раковски
90
0
Нильссон
Пер Нильссон
40'
40'
90
0
Чендлер
Тимоти Чендлер
90
0
Платтенхардт
Марвин Платтенхардт
90
0
Клозе
Тимм Клозе
90
0
Балич
Ханно Балич
74
0
Симонс
Тимми Симонс
90
0
Эссвайн
Александр Эссвайн
74
0
Кийотаке
Хироши Кийотаке
90
0
Гебхарт
Тимо Гебхарт
74
0
Пекхарт
Томаш Пекхарт
90
Запасные
0
Уфофф
Бенжамин Уфофф
0
Пинола
Хавьер Пинола
0
Корчовски
Ноа Корчовски
0
Фойлнер
Маркус Фойлнер
0
Франтц
Майк Франтц
0
Мак
Роберт Мак
0
Полтер
Себастьян Полтер