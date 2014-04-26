Матч завершен
Майнц
Майнц
Оказаки 30
Мориц 44
2:0
Матч завершен
Нюрнберг
Нюрнберг
Бундеслига, 32 тур

Бундеслига,

32 тур

Германия
26 апр. 2014, 16:30 МСК
26.04.2014, 16:30 МСК
суббота
Кнут Кирхер
Кнут Кирхер
Главный Судья
Составы
Майнц
мин
21
Кариус
Лорис Кариус
90
20
Диас
Жуниор Диас
90
4
Новески
Николче Новески
90
16
Белл
Штефан Белл
90
3
Поспех
Зденек Поспех
90
19
Сото
Элкин Сото
73
8
Мориц
Кристоф Мориц
44'
44'
90
11
Малли
Юнус Малли
86
6
Гайс
Йоханнес Гайс
90
10
Чупо-Мотинг
Эрик Чупо-Мотинг
90
23
Оказаки
Синджи Оказаки
30'
30'
90
Запасные
22
Крешич
Дарио Крешич
30
Фатхи
Малик Фатхи
2
Свенссон
Бо Свенссон
14
Баумгартлингер
Юлиан Баумгартлингер
18
Ку Чжа-Чеол
Ку Чжа-Чеол
5
Саллер
Бенедикт Саллер
28
Неделев
Тодор Неделев
Нюрнберг
мин
1
Шефер
Рафаэль Шефер
90
25
Пинола
Хавьер Пинола
90
26
Чендлер
Тимоти Чендлер
46
21
Платтенхардт
Марвин Платтенхардт
90
16
Штарк
Никлас Штарк
70
5
Балич
Ханно Балич
90
17
Франтц
Майк Франтц
90
14
Мак
Роберт Мак
62
31
Петрак
Ондрей Петрак
90
13
Кийотаке
Хироши Кийотаке
90
18
Дрмич
Йосип Дрмич
90
Запасные
22
Раковски
Патрик Раковски
2
Погатец
Эмануэль Погатец
23
Глоушек
Адам Глоушек
6
Анга
Мартин Анга
34
Гертнер
Себастьян Гертнер
9
Пекхарт
Томаш Пекхарт
40
Чолак
Антонио-Мирко Чолак