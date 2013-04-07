Матч завершен
Нюрнберг
Нюрнберг
Нильссон 54
Нильссон 69
2:1
Матч завершен
Майнц
Майнц
Мюллер 67
Бундеслига, 28 тур

Бундеслига,

28 тур

Германия
7 апр. 2013, 16:30 МСК
7.04.2013, 16:30 МСК
воскресенье
Тобиас Штилер
Тобиас Штилер
Главный Судья
Составы
Нюрнберг
мин
0
Шефер
Рафаэль Шефер
90
0
Пинола
Хавьер Пинола
90
0
Нильссон
Пер Нильссон
54'
69'
54', 69'
90
0
Чендлер
Тимоти Чендлер
90
0
Клозе
Тимм Клозе
90
0
Балич
Ханно Балич
90
0
Симонс
Тимми Симонс
90
0
Фойлнер
Маркус Фойлнер
90
0
Эссвайн
Александр Эссвайн
90
0
Кийотаке
Хироши Кийотаке
81
0
Пекхарт
Томаш Пекхарт
88
Запасные
0
Раковски
Патрик Раковски
0
Платтенхардт
Марвин Платтенхардт
0
Дабанли
Беркай Дабанли
0
Франтц
Майк Франтц
0
Мендлер
Маркус Мендлер
0
Канадзаки
Му Канадзаки
0
Полтер
Себастьян Полтер
Майнц
мин
0
Веткло
Кристиан Веткло
90
0
Диас
Жуниор Диас
90
0
Новески
Николче Новески
90
0
Свенссон
Бо Свенссон
90
0
Кирхгофф
Ян Кирхгофф
80
0
Поспех
Зденек Поспех
90
0
Зимлинг
Ники Зимлинг
80
0
Баумгартлингер
Юлиан Баумгартлингер
90
0
Сото
Элкин Сото
70
0
Мюллер
Николай Мюллер
67'
67'
90
0
Салаи
Адам Салаи
90
Запасные
0
Мюллер
Хайнц Мюллер
0
Белл
Штефан Белл
0
Иваншиц
Андреас Иваншиц
0
Риссе
Марсель Риссе
0
Калиджиури
Марко Калиджиури
0
Эде
Чинеду Эде
0
Чупо-Мотинг
Эрик Чупо-Мотинг