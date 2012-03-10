Матч завершен
Майнц
Майнц
Мюллер 2
Зидан 22
2:1
Матч завершен
Нюрнберг
Нюрнберг
Дидави 64
Бундеслига, 25 тур

Бундеслига,

25 тур

Германия
10 марта 2012, 17:30 МСК
10.03.2012, 17:30 МСК
суббота
Составы
Майнц
мин
0
Веткло
Кристиан Веткло
90
0
Забавник
Радослав Забавник
68
0
Кирхгофф
Ян Кирхгофф
90
0
Полански
Юджен Полански
82
0
Сото
Элкин Сото
90
0
Калиджиури
Марко Калиджиури
90
0
Мюллер
Николай Мюллер
2'
2'
90
0
Зидан
Мохаммед Зидан
22'
22'
73
0
Чупо-Мотинг
Эрик Чупо-Мотинг
90
0
Салаи
Адам Салаи
90
Запасные
0
Мюллер
Хайнц Мюллер
0
Новески
Николче Новески
0
Фатхи
Малик Фатхи
0
Иваншиц
Андреас Иваншиц
0
Баумгартлингер
Юлиан Баумгартлингер
0
Штибер
Золтан Штибер
0
Аллагуи
Сами Аллагуи
Нюрнберг
мин
0
Шефер
Рафаэль Шефер
90
0
Чендлер
Тимоти Чендлер
64
0
Марох
Доминик Марох
90
0
Глоушек
Адам Глоушек
90
0
Вольшайд
Филипп Вольшайд
90
0
Балич
Ханно Балич
78
0
Симонс
Тимми Симонс
90
0
Фойлнер
Маркус Фойлнер
90
0
Эссвайн
Александр Эссвайн
90
0
Хегелер
Йенс Хегелер
46
0
Буньяку
Альберт Буньяку
90
Запасные
0
Штефан
Александер Штефан
0
Пинола
Хавьер Пинола
0
Клозе
Тимм Клозе
0
Дидави
Даниэль Дидави
64'
0
Мак
Роберт Мак
0
Коэн
Альмог Коэн
0
Айглер
Кристиан Айглер