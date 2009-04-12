Лента
Матч-центр
Моя команда
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Поделиться:
Матч завершен
Нумансия
Сория
0:0
Матч завершен
Эспаньол
Барселона
Примера, 30 тур
Примера,
30 тур
Испания
12 апр. 2009, 18:00 МСК
12.04.2009, 18:00 МСК
воскресенье
Мануэль Мехуто Гонсалес
Мануэль Мехуто Гонсалес
Главный Судья
Составы
Нумансия
мин
0
Хуан Пабло
Хуан Пабло
90
0
Марио
Мартинес Марио
62
0
Морено
Хуан Карлос Морено
90
0
Сисма
Доминго Сисма
90
0
Борис
Серхио Борис
90
0
Ортега
Серхио Ортега
90
0
Хуанра
Хуанра
90
0
Нагоре
Доминго Нагоре
90
0
Баркеро
Хосе Баркеро
90
0
Гоириа
Асьер Гоириа
71
0
Аранда
Карлос Аранда
90
Запасные
0
Келемен
Мариан Келемен
0
Бельвис
Карлос Бельвис
0
Димас
Дельгадо Димас
0
Паласиос
Сезар Паласиос
0
Керо
Хуан Баррасо Керо
0
дель Пино
Хавьер дель Пино
0
Брит
Горка Брит
Эспаньол
мин
0
Камени
Идрисс Камени
90
0
Беранже
Грегори Беранже
90
0
Санчес
Серхио Санчес
90
0
Харке
Даниэль Гонсалез Харке
90
0
Пареха
Николас Пареха
90
0
Нене
Нене
90
0
Уртадо
Мойзес Уртадо
90
0
Роман
Роман
75
0
Тамудо
Рауль Тамудо
84
0
Алонсо
Иван Алонсо
90
0
Кальехон
Хосе Кальехон
61
Запасные
0
Альварес
Кристиан Альварес
0
Торрехон
Марк Торрехон
0
Чика
Хавьер Чика
0
Руфете
Франсиско Руфете
0
Смилянич
Милан Смилянич
0
Коро
Коро