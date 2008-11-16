Матч завершен
Эспаньол
Барселона
3:4
Матч завершен
Нумансия
Сория
Примера, 11 тур

Примера,

11 тур

Испания
16 нояб. 2008, 19:00 МСК
16.11.2008, 19:00 МСК
воскресенье
Составы