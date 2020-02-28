Матч завершен
Норвич Сити
Норвич
Льюис 70
1:0
Матч завершен
Лестер Сити
Лестер
Ихеначо 49
АПЛ, 28 тур

АПЛ,

28 тур

Англия
28 февр. 2020, 23:00 МСК
28.02.2020, 23:00 МСК
пятница
Крейг Поусон
Крейг Поусон
Главный Судья
Составы
Норвич Сити
мин
24
Крул
Тим Крул
90
27
Теттей
Александер Теттей
90
22
Пукки
Теему Пукки
81
31
Хэнли
Грант Хэнли
90
25
Дуда
Ондрей Дуда
87
17
Буэндия
Эмилиано Буэндия
90
23
МакЛин
Кенни МакЛин
90
4
Годфри
Бен Годфри
90
36
Кантвелл
Тодд Кантвелл
68
2
Ааронс
Макс Ааронс
90
12
Льюис
Джамаль Льюис
70'
70'
90
Запасные
33
МакГоверн
Майкл МакГоверн
25
Трибулл
Том Трибулл
7
Рупп
Лукас Рупп
8
Вранчич
Марио Вранчич
27
Стиперманн
Марко Стиперманн
20
Дрмич
Йосип Дрмич
35
Айда
Адам Айда
Лестер Сити
мин
1
Шмейхель
Каспер Шмейхель
90
6
Эванс
Джонни Эванс
90
26
Прат
Деннис Прат
73
23
Перейра
Рикарду Перейра
90
10
Мэддисон
Джеймс Мэддисон
90
17
Перес
Айосе Перес
78
8
Ихеначо
Келечи Ихеначо
49'
49'
90
3
Чилвел
Бен Чилвел
90
38
Чодури
Хамза Чодури
67
4
Сеюнджу
Джаглар Сеюнджу
90
19
Барнс
Харви Барнс
90
Запасные
12
Уорд
Дэнни Уорд
5
Морган
Уэс Морган
11
Олбрайтон
Марк Олбрайтон
8
Тилеманс
Юри Тилеманс
22
Грей
Демарай Грей
25
Ндиди
Онини Ндиди
2
Джастин
Джеймс Джастин