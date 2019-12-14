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Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Лестер Сити
Лестер
Крул 38
1:1
Матч завершен
Норвич Сити
Норвич
Пукки 26
АПЛ, 17 тур
АПЛ,
17 тур
Англия
14 дек. 2019, 18:00 МСК
14.12.2019, 18:00 МСК
суббота
Составы
Лестер Сити
мин
1
Шмейхель
Каспер Шмейхель
90
6
Эванс
Джонни Эванс
90
26
Прат
Деннис Прат
90
21
Перейра
Рикарду Перейра
90
8
Тилеманс
Юри Тилеманс
90
9
Варди
Джейми Варди
90
10
Мэддисон
Джеймс Мэддисон
90
14
Ихеначо
Келечи Ихеначо
90
3
Чилвел
Бен Чилвел
90
25
Ндиди
Онини Ндиди
90
4
Сеюнджу
Джаглар Сеюнджу
90
Запасные
12
Уорд
Дэнни Уорд
5
Морган
Уэс Морган
11
Олбрайтон
Марк Олбрайтон
7
Грей
Демарай Грей
15
Барнс
Харви Барнс
2
Джастин
Джеймс Джастин
17
Перес
Айосе Перес
Норвич Сити
мин
1
Крул
Тим Крул
38'
38'
90
27
Теттей
Александер Теттей
90
22
Пукки
Теему Пукки
26'
26'
90
19
Трибулл
Том Трибулл
90
3
Бирам
Сэм Бирам
90
17
Буэндия
Эмилиано Буэндия
90
23
МакЛин
Кенни МакЛин
90
4
Годфри
Бен Годфри
90
6
Циммерманн
Кристоф Циммерманн
90
14
Кантвелл
Тодд Кантвелл
90
2
Ааронс
Макс Ааронс
90
Запасные
21
Ферманн
Ральф Ферманн
12
Льюис
Джамаль Льюис
8
Вранчич
Марио Вранчич
24
Амаду
Ибраим Амаду
18
Стиперманн
Марко Стиперманн
11
Эрнандес
Онель Эрнандес
32
Србени
Деннис Србени