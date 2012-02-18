Матч завершен
Норвич Сити
Норвич
1:2
Матч завершен
Лестер Сити
Лестер
Кубок Англии, 1/8 финала

Кубок Англии,

1/8 финала

Англия
18 февр. 2012, 18:00 МСК
18.02.2012, 18:00 МСК
суббота
Составы