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Норвич Сити VS Арсенал
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Норвич Сити - Арсенал: 26 декабря 2021 смотреть онлайн
Норвич Сити
Норвич
-:-
Норвич Сити - Арсенал: 26 декабря 2021 смотреть онлайн
Арсенал
Лондон
АПЛ, 19 тур
АПЛ,
19 тур
Англия
26 дек. 2021, 18:00 МСК
26.12.2021, 18:00 МСК
воскресенье
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Подробнее
Норвич Сити
мин
1
Крул
Тим Крул
5
Хэнли
Грант Хэнли
34
Гибсон
Бен Гибсон
2
Ааронс
Макс Ааронс
27
Теттей
Александер Теттей
7
Рупп
Лукас Рупп
25
Эрнандес
Онель Эрнандес
11
Плахета
Пшемыслав Плахета
10
Kieran Dowell
Kieran Dowell
9
Jordan Hugill
Jordan Hugill
19
Jacob Lungi Sorensen
Jacob Lungi Sorensen
Запасные
8
Вранчич
Марио Вранчич
-
20
Скипп
Оливер Скипп
-
24
Мартин
Джош Мартин
-
17
Буэндия
Эмилиано Буэндия
-
50
Daniel Barden
Daniel Barden
-
26
Bali Mumba
Bali Mumba
-
53
Tyrese Omotoye
Tyrese Omotoye
-
44
Andrew Omobamidele
Andrew Omobamidele
-
Главный тренер
Даниэль Фарке
Арсенал
мин
1
Лено
Бернд Лено
3
Тирни
Киран Тирни
21
Чамберс
Калум Чамберс
16
Холдинг
Роб Холдинг
6
Габриэль
Габриэль
34
Джака
Гранит Джака
18
Томас
Томас
11
Эдегор
Мартин Эдегор
32
Смит-Роу
Эмиль Смит-Роу
14
Обамеянг
Пьер-Эмерик Обамеянг
19
Пепе
Николя Пепе
Запасные
13
Рунарссон
Рунар Рунарссон
-
17
Соареш
Седрик Соареш
-
22
Мари
Пабло Мари
-
25
Эль-Ненни
Мохамед Эль-Ненни
-
8
Себальос
Даниэль Себальос
-
7
Сака
Букайо Сака
-
9
Ляказетт
Александр Ляказетт
-
30
Нкетиа
Эдвард Нкетиа
-
35
Мартинелли
Габриэль Мартинелли
-
Главный тренер
Микель Артета
Прошлые матчи
01.07.2020
01 июля 2020
ср
20:00
Арсенал
4 : 0
Норвич Сити
01.07.2020
01 июля 2020
ср
20:00
Арсенал
4
Норвич Сити
0
01.12.2019
01 дек. 2019
вс
17:00
Норвич Сити
2 : 2
Арсенал
01.12.2019
01 дек. 2019
вс
17:00
Норвич Сити
2
Арсенал
2
30.04.2016
30 апр. 2016
сб
19:30
Арсенал
1 : 0
Норвич Сити
30.04.2016
30 апр. 2016
сб
19:30
Арсенал
1
Норвич Сити
0
29.11.2015
29 нояб. 2015
вс
19:15
Норвич Сити
1 : 1
Арсенал
29.11.2015
29 нояб. 2015
вс
19:15
Норвич Сити
1
Арсенал
1
11.05.2014
11 мая 2014
вс
17:00
Норвич Сити
0 : 2
Арсенал
11.05.2014
11 мая 2014
вс
17:00
Норвич Сити
0
Арсенал
2
19.10.2013
19 окт. 2013
сб
17:00
Арсенал
4 : 1
Норвич Сити
19.10.2013
19 окт. 2013
сб
17:00
Арсенал
4
Норвич Сити
1
13.04.2013
13 апр. 2013
сб
17:00
Арсенал
3 : 1
Норвич Сити
13.04.2013
13 апр. 2013
сб
17:00
Арсенал
3
Норвич Сити
1
20.10.2012
20 окт. 2012
сб
19:30
Норвич Сити
1 : 0
Арсенал
20.10.2012
20 окт. 2012
сб
19:30
Норвич Сити
1
Арсенал
0
05.05.2012
05 мая 2012
сб
14:45
Арсенал
3 : 3
Норвич Сити
05.05.2012
05 мая 2012
сб
14:45
Арсенал
3
Норвич Сити
3
19.11.2011
19 нояб. 2011
сб
15:45
Норвич Сити
1 : 2
Арсенал
19.11.2011
19 нояб. 2011
сб
15:45
Норвич Сити
1
Арсенал
2
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