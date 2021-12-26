Норвич Сити - Арсенал: 26 декабря 2021 смотреть онлайн

Норвич Сити
Норвич
-:-

Норвич Сити - Арсенал: 26 декабря 2021 смотреть онлайн

Арсенал
Лондон
АПЛ, 19 тур

АПЛ,

19 тур

Англия
26 дек. 2021, 18:00 МСК
26.12.2021, 18:00 МСК
воскресенье
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Прошлые матчи
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Предварительный состав

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Норвич Сити
мин
1
Крул
Тим Крул
5
Хэнли
Грант Хэнли
34
Гибсон
Бен Гибсон
2
Ааронс
Макс Ааронс
27
Теттей
Александер Теттей
7
Рупп
Лукас Рупп
25
Эрнандес
Онель Эрнандес
11
Плахета
Пшемыслав Плахета
10
Kieran Dowell
Kieran Dowell
9
Jordan Hugill
Jordan Hugill
19
Jacob Lungi Sorensen
Jacob Lungi Sorensen
Запасные
8
Вранчич
Марио Вранчич
-
20
Скипп
Оливер Скипп
-
24
Мартин
Джош Мартин
-
17
Буэндия
Эмилиано Буэндия
-
50
Daniel Barden
Daniel Barden
-
26
Bali Mumba
Bali Mumba
-
53
Tyrese Omotoye
Tyrese Omotoye
-
44
Andrew Omobamidele
Andrew Omobamidele
-
Главный тренер
Даниэль Фарке
Арсенал
мин
1
Лено
Бернд Лено
3
Тирни
Киран Тирни
21
Чамберс
Калум Чамберс
16
Холдинг
Роб Холдинг
6
Габриэль
Габриэль
34
Джака
Гранит Джака
18
Томас
Томас
11
Эдегор
Мартин Эдегор
32
Смит-Роу
Эмиль Смит-Роу
14
Обамеянг
Пьер-Эмерик Обамеянг
19
Пепе
Николя Пепе
Запасные
13
Рунарссон
Рунар Рунарссон
-
17
Соареш
Седрик Соареш
-
22
Мари
Пабло Мари
-
25
Эль-Ненни
Мохамед Эль-Ненни
-
8
Себальос
Даниэль Себальос
-
7
Сака
Букайо Сака
-
9
Ляказетт
Александр Ляказетт
-
30
Нкетиа
Эдвард Нкетиа
-
35
Мартинелли
Габриэль Мартинелли
-
Главный тренер
Микель Артета

Прошлые матчи

01.07.2020 01 июля 2020 ср 20:00
Арсенал
4 : 0
Норвич Сити
01.07.2020 01 июля 2020 ср 20:00
Арсенал
4
Норвич Сити
0
01.12.2019 01 дек. 2019 вс 17:00
Норвич Сити
2 : 2
Арсенал
01.12.2019 01 дек. 2019 вс 17:00
Норвич Сити
2
Арсенал
2
30.04.2016 30 апр. 2016 сб 19:30
Арсенал
1 : 0
Норвич Сити
30.04.2016 30 апр. 2016 сб 19:30
Арсенал
1
Норвич Сити
0
29.11.2015 29 нояб. 2015 вс 19:15
Норвич Сити
1 : 1
Арсенал
29.11.2015 29 нояб. 2015 вс 19:15
Норвич Сити
1
Арсенал
1
11.05.2014 11 мая 2014 вс 17:00
Норвич Сити
0 : 2
Арсенал
11.05.2014 11 мая 2014 вс 17:00
Норвич Сити
0
Арсенал
2
19.10.2013 19 окт. 2013 сб 17:00
Арсенал
4 : 1
Норвич Сити
19.10.2013 19 окт. 2013 сб 17:00
Арсенал
4
Норвич Сити
1
13.04.2013 13 апр. 2013 сб 17:00
Арсенал
3 : 1
Норвич Сити
13.04.2013 13 апр. 2013 сб 17:00
Арсенал
3
Норвич Сити
1
20.10.2012 20 окт. 2012 сб 19:30
Норвич Сити
1 : 0
Арсенал
20.10.2012 20 окт. 2012 сб 19:30
Норвич Сити
1
Арсенал
0
05.05.2012 05 мая 2012 сб 14:45
Арсенал
3 : 3
Норвич Сити
05.05.2012 05 мая 2012 сб 14:45
Арсенал
3
Норвич Сити
3
19.11.2011 19 нояб. 2011 сб 15:45
Норвич Сити
1 : 2
Арсенал
19.11.2011 19 нояб. 2011 сб 15:45
Норвич Сити
1
Арсенал
2

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