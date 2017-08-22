Матч завершен
Ницца
Ницца
0:2
прошлый матч 0 : 2
Матч завершен
Наполи
Неаполь
Кальехон 48
Инсинье 89
Лига чемпионов, 4 раунд

Лига чемпионов,

4 раунд
22 авг. 2017, 21:45 МСК
22.08.2017, 21:45 МСК
вторник
Составы
Ницца
мин
30
Кардиналь
Йоан Кардиналь
90
24
Жалле
Кристоф Жалле
90
31
Данте
Данте
90
20
Ле Марша
Максим Ле Марша
90
10
Снейдер
Уэсли Снейдер
90
2
Суке
Арно Суке
90
6
Сери
Жан Мишель Сери
90
18
Вальтер
Реми Вальтер
90
5
Тамезе
Адриен Тамезе
90
9
Балотелли
Марио Балотелли
90
7
Сен-Максимен
Аллен Сен-Максимен
90
Запасные
40
Бенитес
Вальтер Бенитес
23
Сарр
Маланг Сарр
15
Бюрнер
Патрик Бюрнер
8
Лис-Мелу
Пьер Лис-Мелу
19
Марсель
Венсан Марсель
11
Срарфи
Бассем Срарфи
Наполи
мин
25
Рейна
Пепе Рейна
90
33
Альбиоль
Рауль Альбиоль
90
31
Гулам
Фаузи Гулам
90
26
Кулибали
Калиду Кулибали
90
23
Хюсай
Эльсеид Хюсай
90
17
Гамшик
Марек Гамшик
90
14
Мертенс
Дрис Мертенс
90
8
Жоржиньо
Жоржиньо
90
5
Аллан
Аллан
90
7
Кальехон
Хосе Кальехон
48'
48'
90
24
Инсинье
Лоренцо Инсинье
89'
89'
90
Запасные
22
Сепе
Луиджи Сепе
11
Маджо
Кристиан Маджо
21
Кирикеш
Влад Кирикеш
20
Зелински
Петр Зелински
30
Рог
Марко Рог
42
Диавара
Амаду Диавара
99
Милик
Аркадиуш Милик