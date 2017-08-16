Матч завершен
Наполи
Неаполь
Мертенс 13
Жоржиньо 70
2:0
прошлый матч 2 : 0
Матч завершен
Ницца
Ницца
Лига чемпионов, 4 раунд

Лига чемпионов,

4 раунд
16 авг. 2017, 21:45 МСК
16.08.2017, 21:45 МСК
среда
Составы
Наполи
мин
25
Рейна
Пепе Рейна
90
33
Альбиоль
Рауль Альбиоль
90
31
Гулам
Фаузи Гулам
90
26
Кулибали
Калиду Кулибали
90
23
Хюсай
Эльсеид Хюсай
90
17
Гамшик
Марек Гамшик
90
14
Мертенс
Дрис Мертенс
13'
13'
90
8
Жоржиньо
Жоржиньо
70'
70'
90
5
Аллан
Аллан
90
7
Кальехон
Хосе Кальехон
90
24
Инсинье
Лоренцо Инсинье
90
Ницца
мин
30
Кардиналь
Йоан Кардиналь
90
31
Данте
Данте
90
20
Ле Марша
Максим Ле Марша
90
23
Сарр
Маланг Сарр
90
2
Суке
Арно Суке
90
6
Сери
Жан Мишель Сери
90
26
Косьелло
Венсан Косьелло
90
8
Лис-Мелу
Пьер Лис-Мелу
90
11
Срарфи
Бассем Срарфи
90
14
Плеа
Алассан Плеа
90
7
Сен-Максимен
Аллен Сен-Максимен
90