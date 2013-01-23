Ницца - Нанси: 23 января 2013 смотреть онлайн

Матч завершен
Ницца
Ницца
2:2
( 2 : 4)

Ницца - Нанси: 23 января 2013 смотреть онлайн

Матч завершен
Нанси
Нанси
Кубок Франции, 1/16 финала

Кубок Франции,

1/16 финала

Франция
23 янв. 2013, 16:15 МСК
23.01.2013, 16:15 МСК
среда
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы

Предварительный состав

Ницца
мин
31
Данте
Данте
21
Данило
Данило
14
Дурмиси
Риза Дурмиси
10
Уна
Адам Уна
25
Дольберг
Каспер Дольберг
22
Лусамба
Арно Лусамба
40
Бенитес
Вальтер Бенитес
7
Лис-Мелу
Пьер Лис-Мелу
43
Сарр
Маланг Сарр
6
Ваге
Мусса Ваге
18
Клод-Морис
Алексис Клод-Морис
Запасные
16
Клементия
Яннис Клементия
-
34
Бюрнер
Патрик Бюрнер
-
29
Эрейе
Кристоф Эрейе
-
2
Н'Соки
Стэнли Н'Соки
-
26
Маолида
Мизьян Маолида
-
14
Ганаго
Игнатиус Ганаго
-

События

Матч окончен 2:2

Прошлые матчи

15.04.2017 15 апр. 2017 сб 18:00
Ницца
3 : 1
Нанси
15.04.2017 15 апр. 2017 сб 18:00
Ницца
3
Нанси
1
25.09.2016 25 сент. 2016 вс 18:00
Нанси
0 : 1
Ницца
25.09.2016 25 сент. 2016 вс 18:00
Нанси
0
Ницца
1
17.03.2013 17 марта 2013 вс 16:00
Нанси
1 : 0
Ницца
17.03.2013 17 марта 2013 вс 16:00
Нанси
1
Ницца
0
23.01.2013 23 янв. 2013 ср 16:15
Ницца
2(2) : 2(4)
Нанси
23.01.2013 23 янв. 2013 ср 16:15
Ницца
2(2)
Нанси
2(4)
03.11.2012 03 нояб. 2012 сб 22:00
Ницца
2 : 1
Нанси
03.11.2012 03 нояб. 2012 сб 22:00
Ницца
2
Нанси
1
10.03.2012 10 марта 2012 сб 21:00
Ницца
1 : 1
Нанси
10.03.2012 10 марта 2012 сб 21:00
Ницца
1
Нанси
1
22.10.2011 22 окт. 2011 сб 20:00
Нанси
1 : 0
Ницца
22.10.2011 22 окт. 2011 сб 20:00
Нанси
1
Ницца
0
15.05.2011 15 мая 2011 вс 18:00
Нанси
3 : 0
Ницца
15.05.2011 15 мая 2011 вс 18:00
Нанси
3
Ницца
0
21.08.2010 21 авг. 2010 сб 20:00
Ницца
1 : 1
Нанси
21.08.2010 21 авг. 2010 сб 20:00
Ницца
1
Нанси
1
06.03.2010 06 марта 2010 сб 21:00
Ницца
2 : 3
Нанси
06.03.2010 06 марта 2010 сб 21:00
Ницца
2
Нанси
3
16.12.2009 16 дек. 2009 ср 21:00
Нанси
2 : 0
Ницца
16.12.2009 16 дек. 2009 ср 21:00
Нанси
2
Ницца
0
17.02.2009 17 февр. 2009 вт 23:00
Нанси
1 : 2
Ницца
17.02.2009 17 февр. 2009 вт 23:00
Нанси
1
Ницца
2
16.08.2008 16 авг. 2008 сб 20:00
Ницца
2 : 1
Нанси
16.08.2008 16 авг. 2008 сб 20:00
Ницца
2
Нанси
1
20.01.2008 20 янв. 2008 вс 20:00
Ницца
1 : 0
Нанси
20.01.2008 20 янв. 2008 вс 20:00
Ницца
1
Нанси
0
16.08.2007 16 авг. 2007 чт 22:00
Нанси
2 : 1
Ницца
16.08.2007 16 авг. 2007 чт 22:00
Нанси
2
Ницца
1

Новости

Лучший вратарь Европы по отражению ударов − ноунейм из «Ниццы». Почему это не делает его просто лучшим вратарем Европы
#Вальтер Бенитес
08 января, 17:00
Хабиб назвал президента Франции тварью. Это часть большого острого спора вокруг ислама, который уже везде
#Хабиб Нурмагомедов
30 октября 2020, 17:25
Карьера 24-летнего игрока: почти лучший юниор Франции, новичок клуба Бундеслиги, аренда во вторую лигу
#Венсан Козьелло
01 февраля 2020, 11:00
Во Франции прощались с самым чудным фанатом. Он ездил на велосипеде с лыжами на ногах и смотрел матчи «Ниццы» с дерева
#Ницца
22 декабря 2019, 11:37
Монолог Диаби: 18-летнего парня, которого выгнали из «Ниццы» за кражу часов более успешного одноклубника
#Ламин Диаби
02 октября 2019, 16:19
# Новости матча
Виейра уволен с поста главного тренера «Ниццы». Клуб проиграл 5 матчей подряд и вылетел из Лиги Европы
04 декабря 2020, 14:40
Франция потеряла две команды в еврокубках за тур до конца группового этапа
04 декабря 2020, 11:43
«Байер» забил шесть голов «Ницце» в Лиге Европы
22 октября 2020, 22:11
В четырех клубах Лиги 1 – коронавирус. Сегодня старт чемпионата
21 августа 2020, 18:06