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Кубок Франции
Ницца VS Нанси
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Ницца - Нанси: 23 января 2013 смотреть онлайн
Матч завершен
Ницца
Ницца
2:2
( 2 : 4)
Ницца - Нанси: 23 января 2013 смотреть онлайн
Матч завершен
Нанси
Нанси
Кубок Франции, 1/16 финала
Кубок Франции,
1/16 финала
Франция
23 янв. 2013, 16:15 МСК
23.01.2013, 16:15 МСК
среда
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Ницца
мин
31
Данте
Данте
21
Данило
Данило
14
Дурмиси
Риза Дурмиси
10
Уна
Адам Уна
25
Дольберг
Каспер Дольберг
22
Лусамба
Арно Лусамба
40
Бенитес
Вальтер Бенитес
7
Лис-Мелу
Пьер Лис-Мелу
43
Сарр
Маланг Сарр
6
Ваге
Мусса Ваге
18
Клод-Морис
Алексис Клод-Морис
Запасные
16
Клементия
Яннис Клементия
-
34
Бюрнер
Патрик Бюрнер
-
29
Эрейе
Кристоф Эрейе
-
2
Н'Соки
Стэнли Н'Соки
-
26
Маолида
Мизьян Маолида
-
14
Ганаго
Игнатиус Ганаго
-
События
Матч окончен 2:2
Прошлые матчи
15.04.2017
15 апр. 2017
сб
18:00
Ницца
3 : 1
Нанси
15.04.2017
15 апр. 2017
сб
18:00
Ницца
3
Нанси
1
25.09.2016
25 сент. 2016
вс
18:00
Нанси
0 : 1
Ницца
25.09.2016
25 сент. 2016
вс
18:00
Нанси
0
Ницца
1
17.03.2013
17 марта 2013
вс
16:00
Нанси
1 : 0
Ницца
17.03.2013
17 марта 2013
вс
16:00
Нанси
1
Ницца
0
23.01.2013
23 янв. 2013
ср
16:15
Ницца
2(2) : 2(4)
Нанси
23.01.2013
23 янв. 2013
ср
16:15
Ницца
2(2)
Нанси
2(4)
03.11.2012
03 нояб. 2012
сб
22:00
Ницца
2 : 1
Нанси
03.11.2012
03 нояб. 2012
сб
22:00
Ницца
2
Нанси
1
10.03.2012
10 марта 2012
сб
21:00
Ницца
1 : 1
Нанси
10.03.2012
10 марта 2012
сб
21:00
Ницца
1
Нанси
1
22.10.2011
22 окт. 2011
сб
20:00
Нанси
1 : 0
Ницца
22.10.2011
22 окт. 2011
сб
20:00
Нанси
1
Ницца
0
15.05.2011
15 мая 2011
вс
18:00
Нанси
3 : 0
Ницца
15.05.2011
15 мая 2011
вс
18:00
Нанси
3
Ницца
0
21.08.2010
21 авг. 2010
сб
20:00
Ницца
1 : 1
Нанси
21.08.2010
21 авг. 2010
сб
20:00
Ницца
1
Нанси
1
06.03.2010
06 марта 2010
сб
21:00
Ницца
2 : 3
Нанси
06.03.2010
06 марта 2010
сб
21:00
Ницца
2
Нанси
3
16.12.2009
16 дек. 2009
ср
21:00
Нанси
2 : 0
Ницца
16.12.2009
16 дек. 2009
ср
21:00
Нанси
2
Ницца
0
17.02.2009
17 февр. 2009
вт
23:00
Нанси
1 : 2
Ницца
17.02.2009
17 февр. 2009
вт
23:00
Нанси
1
Ницца
2
16.08.2008
16 авг. 2008
сб
20:00
Ницца
2 : 1
Нанси
16.08.2008
16 авг. 2008
сб
20:00
Ницца
2
Нанси
1
20.01.2008
20 янв. 2008
вс
20:00
Ницца
1 : 0
Нанси
20.01.2008
20 янв. 2008
вс
20:00
Ницца
1
Нанси
0
16.08.2007
16 авг. 2007
чт
22:00
Нанси
2 : 1
Ницца
16.08.2007
16 авг. 2007
чт
22:00
Нанси
2
Ницца
1
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Во Франции прощались с самым чудным фанатом. Он ездил на велосипеде с лыжами на ногах и смотрел матчи «Ниццы» с дерева
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