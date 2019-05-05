Наполи - Кальяри: 05 мая 2019 смотреть онлайн

Матч завершен
Наполи
Неаполь
2:1

Наполи - Кальяри: 05 мая 2019 смотреть онлайн

Матч завершен
Кальяри
Кальяри
Серия А, 35 тур

Серия А,

35 тур

Италия
5 мая 2019, 21:30 МСК
5.05.2019, 21:30 МСК
воскресенье
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы

Предварительный состав

Наполи
мин
25
Оспина
Давид Оспина
6
Мариу Руй
Мариу Руй
19
Максимович
Никола Максимович
26
Кулибали
Калиду Кулибали
23
Хюсай
Эльсеид Хюсай
20
Зелински
Петр Зелински
8
Руис
Фабиан Руис
4
Демме
Диего Демме
21
Политано
Маттео Политано
24
Инсинье
Лоренцо Инсинье
14
Мертенс
Дрис Мертенс
Запасные
16
Контини
Никита Контини
-
1
Мерет
Алекс Мерет
-
44
Манолас
Костас Манолас
-
38
Костанцо
Давиде Костанцо
-
5
Бакайоко
Тьему Бакайоко
-
7
Эльмас
Эльйиф Эльмас
-
3
Зедадка
Карим Зедадка
-
11
Лосано
Ирвинг Лосано
-
9
Осимхен
Виктор Осимхен
-
58
Киоффи
Антонио Киоффи
-
Кальяри
мин
28
Краньо
Алессио Краньо
22
Ликогианнис
Хараламбос Ликогианнис
15
Клаван
Рагнар Клаван
2
Годин
Диего Годин
24
Ругани
Даниэле Ругани
32
Дункан
Альфред Дункан
8
Марин
Рэзван Марин
18
Нандес
Найтан Нандес
4
Наингголан
Раджа Наингголан
10
Жоао Педро
Жоао Педро
30
Паволетти
Леонардо Паволетти
Запасные
31
Викарио
Гульельмо Викарио
-
1
Арести
Симоне Арести
-
16
Калабрези
Артуро Калабрези
-
40
Валюкевич
Себастьян Валюкевич
-
44
Карбони
Андреа Карбони
-
25
Цаппа
Габриэле Цаппа
-
3
Трипальделли
Алессандро Трипальделли
-
19
Асамоа
Квадво Асамоа
-
14
Дейола
Алессандро Дейола
-
20
Перейро
Гастон Перейро
-
27
Черри
Альберто Черри
-
9
Симеоне
Джованни Симеоне
-

События

Матч окончен 2:1

Прошлые матчи

03.01.2021 03 янв. 2021 вс 17:00
Кальяри
1 : 4
Наполи
03.01.2021 03 янв. 2021 вс 17:00
Кальяри
1
Наполи
4
16.02.2020 16 февр. 2020 вс 20:00
Кальяри
0 : 1
Наполи
16.02.2020 16 февр. 2020 вс 20:00
Кальяри
0
Наполи
1
25.09.2019 25 сент. 2019 ср 22:00
Наполи
0 : 1
Кальяри
25.09.2019 25 сент. 2019 ср 22:00
Наполи
0
Кальяри
1
05.05.2019 05 мая 2019 вс 21:30
Наполи
2 : 1
Кальяри
05.05.2019 05 мая 2019 вс 21:30
Наполи
2
Кальяри
1
16.12.2018 16 дек. 2018 вс 20:00
Кальяри
0 : 1
Наполи
16.12.2018 16 дек. 2018 вс 20:00
Кальяри
0
Наполи
1
26.02.2018 26 февр. 2018 пн 22:45
Кальяри
0 : 5
Наполи
26.02.2018 26 февр. 2018 пн 22:45
Кальяри
0
Наполи
5
01.10.2017 01 окт. 2017 вс 13:30
Наполи
3 : 0
Кальяри
01.10.2017 01 окт. 2017 вс 13:30
Наполи
3
Кальяри
0
06.05.2017 06 мая 2017 сб 19:00
Наполи
3 : 1
Кальяри
06.05.2017 06 мая 2017 сб 19:00
Наполи
3
Кальяри
1
11.12.2016 11 дек. 2016 вс 14:30
Кальяри
0 : 5
Наполи
11.12.2016 11 дек. 2016 вс 14:30
Кальяри
0
Наполи
5
19.04.2015 19 апр. 2015 вс 19:00
Кальяри
0 : 3
Наполи
19.04.2015 19 апр. 2015 вс 19:00
Кальяри
0
Наполи
3
23.11.2014 23 нояб. 2014 вс 17:00
Наполи
3 : 3
Кальяри
23.11.2014 23 нояб. 2014 вс 17:00
Наполи
3
Кальяри
3
06.05.2014 06 мая 2014 вт 22:00
Наполи
3 : 0
Кальяри
06.05.2014 06 мая 2014 вт 22:00
Наполи
3
Кальяри
0
21.12.2013 21 дек. 2013 сб 22:45
Кальяри
1 : 1
Наполи
21.12.2013 21 дек. 2013 сб 22:45
Кальяри
1
Наполи
1
21.04.2013 21 апр. 2013 вс 16:00
Наполи
3 : 2
Кальяри
21.04.2013 21 апр. 2013 вс 16:00
Наполи
3
Кальяри
2
26.11.2012 26 нояб. 2012 пн 21:00
Кальяри
0 : 1
Наполи
26.11.2012 26 нояб. 2012 пн 21:00
Кальяри
0
Наполи
1
09.03.2012 09 марта 2012 пт 22:45
Наполи
6 : 3
Кальяри
09.03.2012 09 марта 2012 пт 22:45
Наполи
6
Кальяри
3
23.10.2011 23 окт. 2011 вс 16:00
Кальяри
0 : 0
Наполи
23.10.2011 23 окт. 2011 вс 16:00
Кальяри
0
Наполи
0
20.03.2011 20 марта 2011 вс 22:45
Наполи
2 : 1
Кальяри
20.03.2011 20 марта 2011 вс 22:45
Наполи
2
Кальяри
1
10.11.2010 10 нояб. 2010 ср 22:45
Кальяри
0 : 1
Наполи
10.11.2010 10 нояб. 2010 ср 22:45
Кальяри
0
Наполи
1
25.04.2010 25 апр. 2010 вс 16:00
Наполи
0 : 0
Кальяри
25.04.2010 25 апр. 2010 вс 16:00
Наполи
0
Кальяри
0

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