Кальяри - Наполи: 26 ноября 2012 смотреть онлайн

Матч завершен
Кальяри
Кальяри
0:1

Кальяри - Наполи: 26 ноября 2012 смотреть онлайн

Матч завершен
Наполи
Неаполь
Серия А, 14 тур

Серия А,

14 тур

Италия
26 нояб. 2012, 21:00 МСК
26.11.2012, 21:00 МСК
понедельник
Антонио Джанночаро
Антонио Джанночаро
Главный Судья
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы

Предварительный состав

Кальяри
мин
28
Краньо
Алессио Краньо
22
Ликогианнис
Хараламбос Ликогианнис
15
Клаван
Рагнар Клаван
2
Годин
Диего Годин
24
Ругани
Даниэле Ругани
32
Дункан
Альфред Дункан
8
Марин
Рэзван Марин
18
Нандес
Найтан Нандес
4
Наингголан
Раджа Наингголан
10
Жоао Педро
Жоао Педро
30
Паволетти
Леонардо Паволетти
Запасные
31
Викарио
Гульельмо Викарио
-
1
Арести
Симоне Арести
-
16
Калабрези
Артуро Калабрези
-
40
Валюкевич
Себастьян Валюкевич
-
44
Карбони
Андреа Карбони
-
25
Цаппа
Габриэле Цаппа
-
3
Трипальделли
Алессандро Трипальделли
-
19
Асамоа
Квадво Асамоа
-
14
Дейола
Алессандро Дейола
-
20
Перейро
Гастон Перейро
-
27
Черри
Альберто Черри
-
9
Симеоне
Джованни Симеоне
-
Наполи
мин
25
Оспина
Давид Оспина
6
Мариу Руй
Мариу Руй
19
Максимович
Никола Максимович
26
Кулибали
Калиду Кулибали
23
Хюсай
Эльсеид Хюсай
20
Зелински
Петр Зелински
8
Руис
Фабиан Руис
4
Демме
Диего Демме
21
Политано
Маттео Политано
24
Инсинье
Лоренцо Инсинье
14
Мертенс
Дрис Мертенс
Запасные
16
Контини
Никита Контини
-
1
Мерет
Алекс Мерет
-
44
Манолас
Костас Манолас
-
38
Костанцо
Давиде Костанцо
-
5
Бакайоко
Тьему Бакайоко
-
7
Эльмас
Эльйиф Эльмас
-
3
Зедадка
Карим Зедадка
-
11
Лосано
Ирвинг Лосано
-
9
Осимхен
Виктор Осимхен
-
58
Киоффи
Антонио Киоффи
-

События

Матч окончен 0:1

Прошлые матчи

03.01.2021 03 янв. 2021 вс 17:00
Кальяри
1 : 4
Наполи
03.01.2021 03 янв. 2021 вс 17:00
Кальяри
1
Наполи
4
16.02.2020 16 февр. 2020 вс 20:00
Кальяри
0 : 1
Наполи
16.02.2020 16 февр. 2020 вс 20:00
Кальяри
0
Наполи
1
25.09.2019 25 сент. 2019 ср 22:00
Наполи
0 : 1
Кальяри
25.09.2019 25 сент. 2019 ср 22:00
Наполи
0
Кальяри
1
05.05.2019 05 мая 2019 вс 21:30
Наполи
2 : 1
Кальяри
05.05.2019 05 мая 2019 вс 21:30
Наполи
2
Кальяри
1
16.12.2018 16 дек. 2018 вс 20:00
Кальяри
0 : 1
Наполи
16.12.2018 16 дек. 2018 вс 20:00
Кальяри
0
Наполи
1
26.02.2018 26 февр. 2018 пн 22:45
Кальяри
0 : 5
Наполи
26.02.2018 26 февр. 2018 пн 22:45
Кальяри
0
Наполи
5
01.10.2017 01 окт. 2017 вс 13:30
Наполи
3 : 0
Кальяри
01.10.2017 01 окт. 2017 вс 13:30
Наполи
3
Кальяри
0
06.05.2017 06 мая 2017 сб 19:00
Наполи
3 : 1
Кальяри
06.05.2017 06 мая 2017 сб 19:00
Наполи
3
Кальяри
1
11.12.2016 11 дек. 2016 вс 14:30
Кальяри
0 : 5
Наполи
11.12.2016 11 дек. 2016 вс 14:30
Кальяри
0
Наполи
5
19.04.2015 19 апр. 2015 вс 19:00
Кальяри
0 : 3
Наполи
19.04.2015 19 апр. 2015 вс 19:00
Кальяри
0
Наполи
3
23.11.2014 23 нояб. 2014 вс 17:00
Наполи
3 : 3
Кальяри
23.11.2014 23 нояб. 2014 вс 17:00
Наполи
3
Кальяри
3
06.05.2014 06 мая 2014 вт 22:00
Наполи
3 : 0
Кальяри
06.05.2014 06 мая 2014 вт 22:00
Наполи
3
Кальяри
0
21.12.2013 21 дек. 2013 сб 22:45
Кальяри
1 : 1
Наполи
21.12.2013 21 дек. 2013 сб 22:45
Кальяри
1
Наполи
1
21.04.2013 21 апр. 2013 вс 16:00
Наполи
3 : 2
Кальяри
21.04.2013 21 апр. 2013 вс 16:00
Наполи
3
Кальяри
2
26.11.2012 26 нояб. 2012 пн 21:00
Кальяри
0 : 1
Наполи
26.11.2012 26 нояб. 2012 пн 21:00
Кальяри
0
Наполи
1
09.03.2012 09 марта 2012 пт 22:45
Наполи
6 : 3
Кальяри
09.03.2012 09 марта 2012 пт 22:45
Наполи
6
Кальяри
3
23.10.2011 23 окт. 2011 вс 16:00
Кальяри
0 : 0
Наполи
23.10.2011 23 окт. 2011 вс 16:00
Кальяри
0
Наполи
0
20.03.2011 20 марта 2011 вс 22:45
Наполи
2 : 1
Кальяри
20.03.2011 20 марта 2011 вс 22:45
Наполи
2
Кальяри
1
10.11.2010 10 нояб. 2010 ср 22:45
Кальяри
0 : 1
Наполи
10.11.2010 10 нояб. 2010 ср 22:45
Кальяри
0
Наполи
1
25.04.2010 25 апр. 2010 вс 16:00
Наполи
0 : 0
Кальяри
25.04.2010 25 апр. 2010 вс 16:00
Наполи
0
Кальяри
0

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