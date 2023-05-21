Наполи - Интер: 21 мая 2023 смотреть онлайн
Наполи
Неаполь
-:-

Наполи - Интер: 21 мая 2023 смотреть онлайн

Интер
Милан
Серия А, 36 тур

Серия А,

Италия
21 мая 2023, -:- МСК
21.05.2023, -:- МСК
воскресенье
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы

Предварительный состав

Подробнее

Прошлые матчи

12.02.2022 12 февр. 2022 сб 20:00
Наполи
1 : 1
Интер
12.02.2022 12 февр. 2022 сб 20:00
Наполи
1
Интер
1
21.11.2021 21 нояб. 2021 вс 20:00
Интер
3 : 2
Наполи
21.11.2021 21 нояб. 2021 вс 20:00
Интер
3
Наполи
2
18.04.2021 18 апр. 2021 вс 21:45
Наполи
1 : 1
Интер
18.04.2021 18 апр. 2021 вс 21:45
Наполи
1
Интер
1
16.12.2020 16 дек. 2020 ср 22:45
Интер
1 : 0
Наполи
16.12.2020 16 дек. 2020 ср 22:45
Интер
1
Наполи
0
28.07.2020 28 июля 2020 вт 22:45
Интер
2 : 0
Наполи
28.07.2020 28 июля 2020 вт 22:45
Интер
2
Наполи
0
13.06.2020 13 июня 2020 сб 22:00
Наполи
1 : 1
Интер
13.06.2020 13 июня 2020 сб 22:00
Наполи
1
Интер
1
12.02.2020 12 февр. 2020 ср 22:45
Интер
0 : 1
Наполи
12.02.2020 12 февр. 2020 ср 22:45
Интер
0
Наполи
1
06.01.2020 06 янв. 2020 пн 22:45
Наполи
1 : 3
Интер
06.01.2020 06 янв. 2020 пн 22:45
Наполи
1
Интер
3
19.05.2019 19 мая 2019 вс 21:30
Наполи
4 : 1
Интер
19.05.2019 19 мая 2019 вс 21:30
Наполи
4
Интер
1
26.12.2018 26 дек. 2018 ср 22:30
Интер
1 : 0
Наполи
26.12.2018 26 дек. 2018 ср 22:30
Интер
1
Наполи
0
11.03.2018 11 марта 2018 вс 22:45
Интер
0 : 0
Наполи
11.03.2018 11 марта 2018 вс 22:45
Интер
0
Наполи
0
21.10.2017 21 окт. 2017 сб 21:45
Наполи
0 : 0
Интер
21.10.2017 21 окт. 2017 сб 21:45
Наполи
0
Интер
0
30.04.2017 30 апр. 2017 вс 21:45
Интер
0 : 1
Наполи
30.04.2017 30 апр. 2017 вс 21:45
Интер
0
Наполи
1
02.12.2016 02 дек. 2016 пт 22:45
Наполи
3 : 0
Интер
02.12.2016 02 дек. 2016 пт 22:45
Наполи
3
Интер
0
16.04.2016 16 апр. 2016 сб 21:45
Интер
2 : 0
Наполи
16.04.2016 16 апр. 2016 сб 21:45
Интер
2
Наполи
0
19.01.2016 19 янв. 2016 вт 22:45
Наполи
0 : 2
Интер
19.01.2016 19 янв. 2016 вт 22:45
Наполи
0
Интер
2
30.11.2015 30 нояб. 2015 пн 23:00
Наполи
2 : 1
Интер
30.11.2015 30 нояб. 2015 пн 23:00
Наполи
2
Интер
1
08.03.2015 08 марта 2015 вс 22:45
Наполи
2 : 2
Интер
08.03.2015 08 марта 2015 вс 22:45
Наполи
2
Интер
2
04.02.2015 04 февр. 2015 ср 22:45
Наполи
1 : 0
Интер
04.02.2015 04 февр. 2015 ср 22:45
Наполи
1
Интер
0
19.10.2014 19 окт. 2014 вс 21:45
Интер
2 : 2
Наполи
19.10.2014 19 окт. 2014 вс 21:45
Интер
2
Наполи
2

Новости

Резервный вратарь «Интера» промахнулся мимо мяча по земле и пропустил гол, сыграв впервые за год – возможно, это будет стоить клубу чемпионства
#Интер
Из «Наполи» уходит Инсинье – одна из главных легенд в истории клуба и воспитанник. Хотя ради нового контракта он увольнял самого могущественного агента мира
#Лоренцо Инсинье
Лукаку дал интервью о любви к «Интеру» – и теперь все шутят, как он фанатеет от «Интерстеллара», «Интердевочки» и интернета
#Ромелу Лукаку
«Интер» сыграет в форме с QR-кодом, который ведет на песню фанатов. Так решили сами фанаты
#Интер
Как менялись участники плей-офф от главной группы Лиги Европы: «Спартак» вылетал, но прошел после гола и взятого пенальти на 98-й минуте
#Лига Европы
Удивительный гол Чалханоглу из «Интера»: ударом с углового прямо между ног вратарю
#Хакан Чалханоглу
Как дела у Эриксена: он уже тренируется в Дании в родном клубе, но пока живет с дефибриллятором
#Кристиан Эриксен
Лидер Хорватии – раздолбай, который съел два кг салями перед финалом чемпионата мира, скандалил с военными в больнице и ездил ночью пьяным
#Марцело Брозович
# Новости матча
«Интер» – «Сампдория». Обзор, прогноз и ставки на Серию А сегодня: 22 мая
1
1
«Ювентус» – «Интер», финал Кубка Италии. Обзор, прогноз и ставки на матч сегодня: 11 мая
2
2
«Ювентус» – «Интер». Обзор, прогноз и ставки на матч сегодня: 3 апреля
Лига чемпионов: прогноз на матч «Ливерпуль» – «Интер», 8 марта 2022 года
Лига чемпионов: во сколько начало матча «Ливерпуль» – «Интер», 8 марта 2022 года
Лига чемпионов: где смотреть матч «Ливерпуль» – «Интер», 8 марта 2022 года. Во сколько прямая трансляция
Лига чемпионов: прогноз на матч «Интер» – «Ливерпуль», 16 февраля 2021 года
1
1
Лига чемпионов: во сколько начало матча «Интер» – «Ливерпуль», 16 февраля 2022 года
1
1