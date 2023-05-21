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|Главный тренер
|
Лучано Спаллетти
|Главный тренер
|
Симоне Индзаги
|мин
|
1
Мерет
Алекс Мерет
|
31
Гулам
Фаузи Гулам
|
5
Жуан
Жуан
|
26
Кулибали
Калиду Кулибали
|
59
Дзаноли
Алессандро Дзаноли
|
20
Зелински
Петр Зелински
|
68
Лоботка
Станислав Лоботка
|
4
Демме
Диего Демме
|
7
Эльмас
Эльйиф Эльмас
|
21
Политано
Маттео Политано
|
37
Петанья
Андреа Петанья
|Запасные
|
12
Марфелла
Давиде Марфелла
-
|
25
Оспина
Давид Оспина
-
|
2
Малку
Кевин Малку
-
|
6
Мариу Руй
Мариу Руй
-
|
13
Ррахмани
Амир Ррахмани
-
|
22
Ди Лоренцо
Джованни Ди Лоренцо
-
|
14
Мертенс
Дрис Мертенс
-
|
8
Руис
Фабиан Руис
-
|
99
Замбо
Андре-Франк Замбо
-
|
24
Инсинье
Лоренцо Инсинье
-
|
9
Осимхен
Виктор Осимхен
-
|Главный тренер
|
Лучано Спаллетти
|мин
|
1
Ханданович
Самир Ханданович
|
6
де Врей
Стефан де Врей
|
37
Шкриньяр
Милан Шкриньяр
|
95
Бастони
Алессандро Бастони
|
2
Дюмфрис
Дензел Дюмфрис
|
14
Перишич
Иван Перишич
|
77
Брозович
Марсело Брозович
|
23
Барелла
Николо Барелла
|
20
Чалханоглу
Хакан Чалханоглу
|
19
Корреа
Хоакин Корреа
|
10
Мартинес
Лаутаро Мартинес
|Запасные
|
97
Раду
Ионуц Раду
-
|
21
Кордас
Алекс Кордас
-
|
36
Дармиан
Маттео Дармиан
-
|
13
Раноккия
Андреа Раноккия
-
|
33
Д'Амброзио
Данило Д'Амброзио
-
|
32
Димарко
Федерико Димарко
-
|
18
Госенс
Робин Госенс
-
|
22
Видаль
Артуро Видаль
-
|
8
Весино
Матиас Весино
-
|
9
Джеко
Эдин Джеко
-
|
88
Кайседо
Фелипе Кайседо
-
|
7
Санчес
Алексис Санчес
-
|Главный тренер
|
Симоне Индзаги