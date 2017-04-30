Матч завершен
Интер
Милан
0:1
Матч завершен
Наполи
Неаполь
Кальехон 43
Серия А, 34 тур

Серия А,

34 тур

Италия
30 апр. 2017, 21:45 МСК
30.04.2017, 21:45 МСК
воскресенье
Джанлука Рокки
Джанлука Рокки
Главный Судья
Составы
Интер
мин
77
Брозович
Марсело Брозович
90
1
Ханданович
Самир Ханданович
90
55
Нагатомо
Юто Нагатомо
90
33
Д'Амбросио
Данило Д'Амбросио
90
24
Мурильо
Джейсон Мурильо
77
87
Кандрева
Антонио Кандрева
90
17
Медель
Гари Медель
90
6
Мариу
Жоау Мариу
60
5
Гальярдини
Роберто Гальярдини
90
23
Эдер
Эдер
73
9
Икарди
Мауро Икарди
90
Запасные
30
Каррисо
Хуан Пабло Каррисо
2
Андреолли
Марко Андреолли
20
Сейнсбери
Трент Сейнсбери
94
Яо
Элож Яо
19
Банега
Эвер Банега
44
Перишич
Иван Перишич
7
Кондогбиа
Жоффри Кондогбиа
8
Паласио
Родриго Паласио
11
Биабиани
Джонатан Биабиани
96
Габриэль
Габриэль
Наполи
мин
25
Рейна
Пепе Рейна
90
17
Гамшик
Марек Гамшик
73
33
Альбиоль
Рауль Альбиоль
90
31
Гулам
Фаузи Гулам
90
26
Кулибали
Калиду Кулибали
90
2
Хюсай
Эльсеид Хюсай
90
14
Мертенс
Дрис Мертенс
81
42
Диавара
Амаду Диавара
90
20
Зелински
Петр Зелински
63
24
Инсинье
Лоренцо Инсинье
90
7
Кальехон
Хосе Кальехон
43'
43'
90
Запасные
22
Сепе
Луиджи Сепе
1
Кабрал
Рафаэль Кабрал
11
Маджо
Кристиан Маджо
3
Стринич
Иван Стринич
21
Кирикеш
Влад Кирикеш
19
Максимович
Никола Максимович
4
Джаккерини
Эмануэле Джаккерини
8
Жоржиньо
Жоржиньо
5
Аллан
Аллан
30
Рог
Марко Рог
99
Милик
Аркадиуш Милик
32
Паволетти
Леонардо Паволетти