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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
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Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Наполи
Неаполь
Зелински 2
Гамшик 5
Инсинье 51
3:0
Матч завершен
Интер
Милан
Серия А, 15 тур
Серия А,
15 тур
Италия
2 дек. 2016, 22:45 МСК
2.12.2016, 22:45 МСК
пятница
Никола Риццоли
Никола Риццоли
Главный Судья
Составы
Наполи
мин
25
Рейна
Пепе Рейна
90
17
Гамшик
Марек Гамшик
5'
5'
76
33
Альбиоль
Рауль Альбиоль
90
31
Гулам
Фаузи Гулам
90
26
Кулибали
Калиду Кулибали
90
2
Хюсай
Эльсеид Хюсай
61
42
Диавара
Амаду Диавара
90
20
Зелински
Петр Зелински
2'
2'
90
24
Инсинье
Лоренцо Инсинье
58
23
Габбиадини
Маноло Габбиадини
90
7
Кальехон
Хосе Кальехон
90
Запасные
22
Сепе
Луиджи Сепе
1
Кабрал
Рафаэль Кабрал
11
Маджо
Кристиан Маджо
3
Стринич
Иван Стринич
21
Кирикеш
Влад Кирикеш
19
Максимович
Никола Максимович
77
Эль-Каддури
Омар Эль-Каддури
4
Джаккерини
Эмануэле Джаккерини
8
Жоржиньо
Жоржиньо
5
Аллан
Аллан
30
Рог
Марко Рог
94
Инсинье
Роберто Инсинье
51'
Интер
мин
7
Кондогбиа
Жоффри Кондогбиа
56
1
Ханданович
Самир Ханданович
90
15
Ансальди
Кристиан Ансальди
90
13
Раноккия
Андреа Раноккия
90
25
Миранда
Жоао Миранда
90
33
Д'Амбросио
Данило Д'Амбросио
90
87
Кандрева
Антонио Кандрева
77
44
Перишич
Иван Перишич
90
19
Банега
Эвер Банега
45
77
Брозович
Марсело Брозович
90
9
Икарди
Мауро Икарди
90
Запасные
30
Каррисо
Хуан Пабло Каррисо
2
Андреолли
Марко Андреолли
55
Нагатомо
Юто Нагатомо
24
Мурильо
Джейсон Мурильо
5
Мело
Фелипе Мело
6
Мариу
Жоау Мариу
23
Эдер
Эдер
10
Йоветич
Стеван Йоветич
8
Паласио
Родриго Паласио
11
Биабиани
Джонатан Биабиани
96
Габриэль
Габриэль