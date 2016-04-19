Наполи - Болонья: 19 апреля 2016 смотреть онлайн

Матч завершен
Наполи
Неаполь
6:0

Наполи - Болонья: 19 апреля 2016 смотреть онлайн

Матч завершен
Болонья
Болонья
Серия А, 34 тур

Серия А,

34 тур

Италия
19 апр. 2016, 21:45 МСК
19.04.2016, 21:45 МСК
вторник
Андреа Джервазони
Андреа Джервазони
Главный Судья
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Прошлые матчи
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Прогнозы

Предварительный состав

Наполи
мин
25
Оспина
Давид Оспина
6
Мариу Руй
Мариу Руй
19
Максимович
Никола Максимович
26
Кулибали
Калиду Кулибали
23
Хюсай
Эльсеид Хюсай
20
Зелински
Петр Зелински
8
Руис
Фабиан Руис
4
Демме
Диего Демме
21
Политано
Маттео Политано
24
Инсинье
Лоренцо Инсинье
14
Мертенс
Дрис Мертенс
Запасные
16
Контини
Никита Контини
-
1
Мерет
Алекс Мерет
-
44
Манолас
Костас Манолас
-
38
Костанцо
Давиде Костанцо
-
5
Бакайоко
Тьему Бакайоко
-
7
Эльмас
Эльйиф Эльмас
-
3
Зедадка
Карим Зедадка
-
11
Лосано
Ирвинг Лосано
-
9
Осимхен
Виктор Осимхен
-
58
Киоффи
Антонио Киоффи
-
Болонья
мин
28
Скорупски
Лукаш Скорупски
35
Дийкс
Митчелл Дийкс
5
Сумаоро
Адама Сумаоро
23
Данило
Данило
14
Томиясу
Такехиро Томиясу
32
Сванберг
Маттиас Сванберг
8
Домингес
Николас Домингес
21
Сориано
Роберто Сориано
24
Паласио
Родриго Паласио
7
Орсолини
Риккардо Орсолини
99
Барроу
Муса Барроу
Запасные
1
Да Кошта
Анжело Да Кошта
-
29
Де Сильвестри
Лоренцо Де Сильвестри
-
15
Мбайе
Ибрахима Мбайе
-
26
Антов
Валентин Антов
-
3
Хики
Аарон Хики
-
16
Поли
Андреа Поли
-
17
Медель
Гари Медель
-
55
Вигнато
Эмануэл Вигнато
-
30
Схаутен
Йерди Схаутен
-
18
Бальдюрссон
Андри-Фаннар Бальдюрссон
-
10
Сансоне
Никола Сансоне
-
11
Сков Ольсен
Андреас Сков Ольсен
-

События

Матч окончен 6:0

Прошлые матчи

07.03.2021 07 марта 2021 вс 22:45
Наполи
3 : 1
Болонья
07.03.2021 07 марта 2021 вс 22:45
Наполи
3
Болонья
1
08.11.2020 08 нояб. 2020 вс 20:00
Болонья
0 : 1
Наполи
08.11.2020 08 нояб. 2020 вс 20:00
Болонья
0
Наполи
1
15.07.2020 15 июля 2020 ср 20:30
Болонья
1 : 1
Наполи
15.07.2020 15 июля 2020 ср 20:30
Болонья
1
Наполи
1
01.12.2019 01 дек. 2019 вс 20:00
Наполи
1 : 2
Болонья
01.12.2019 01 дек. 2019 вс 20:00
Наполи
1
Болонья
2
25.05.2019 25 мая 2019 сб 21:30
Болонья
3 : 2
Наполи
25.05.2019 25 мая 2019 сб 21:30
Болонья
3
Наполи
2
29.12.2018 29 дек. 2018 сб 20:00
Наполи
3 : 2
Болонья
29.12.2018 29 дек. 2018 сб 20:00
Наполи
3
Болонья
2
28.01.2018 28 янв. 2018 вс 17:00
Наполи
3 : 1
Болонья
28.01.2018 28 янв. 2018 вс 17:00
Наполи
3
Болонья
1
10.09.2017 10 сент. 2017 вс 21:45
Болонья
0 : 3
Наполи
10.09.2017 10 сент. 2017 вс 21:45
Болонья
0
Наполи
3
04.02.2017 04 февр. 2017 сб 22:45
Болонья
1 : 7
Наполи
04.02.2017 04 февр. 2017 сб 22:45
Болонья
1
Наполи
7
17.09.2016 17 сент. 2016 сб 21:45
Наполи
3 : 1
Болонья
17.09.2016 17 сент. 2016 сб 21:45
Наполи
3
Болонья
1
19.04.2016 19 апр. 2016 вт 21:45
Наполи
6 : 0
Болонья
19.04.2016 19 апр. 2016 вт 21:45
Наполи
6
Болонья
0
06.12.2015 06 дек. 2015 вс 14:30
Болонья
3 : 2
Наполи
06.12.2015 06 дек. 2015 вс 14:30
Болонья
3
Наполи
2
19.01.2014 19 янв. 2014 вс 17:00
Болонья
2 : 2
Наполи
19.01.2014 19 янв. 2014 вс 17:00
Болонья
2
Наполи
2
25.08.2013 25 авг. 2013 вс 21:45
Наполи
3 : 0
Болонья
25.08.2013 25 авг. 2013 вс 21:45
Наполи
3
Болонья
0
08.05.2013 08 мая 2013 ср 21:45
Болонья
0 : 3
Наполи
08.05.2013 08 мая 2013 ср 21:45
Болонья
0
Наполи
3
19.12.2012 19 дек. 2012 ср 22:59
Наполи
1 : 2
Болонья
19.12.2012 19 дек. 2012 ср 22:59
Наполи
1
Болонья
2
16.12.2012 16 дек. 2012 вс 22:45
Наполи
2 : 3
Болонья
16.12.2012 16 дек. 2012 вс 22:45
Наполи
2
Болонья
3
06.05.2012 06 мая 2012 вс 16:00
Болонья
2 : 0
Наполи
06.05.2012 06 мая 2012 вс 16:00
Болонья
2
Наполи
0
16.01.2012 16 янв. 2012 пн 22:45
Наполи
1 : 1
Болонья
16.01.2012 16 янв. 2012 пн 22:45
Наполи
1
Болонья
1
10.04.2011 10 апр. 2011 вс 16:00
Болонья
0 : 2
Наполи
10.04.2011 10 апр. 2011 вс 16:00
Болонья
0
Наполи
2

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