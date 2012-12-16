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Серия А
Наполи VS Болонья
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Наполи - Болонья: 16 декабря 2012 смотреть онлайн
Матч завершен
Наполи
Неаполь
2:3
Наполи - Болонья: 16 декабря 2012 смотреть онлайн
Матч завершен
Болонья
Болонья
Серия А, 17 тур
Серия А,
17 тур
Италия
16 дек. 2012, 22:45 МСК
16.12.2012, 22:45 МСК
воскресенье
Паоло Валери
Паоло Валери
Главный Судья
Составы
События
Прошлые матчи
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Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Наполи
мин
25
Оспина
Давид Оспина
6
Мариу Руй
Мариу Руй
19
Максимович
Никола Максимович
26
Кулибали
Калиду Кулибали
23
Хюсай
Эльсеид Хюсай
20
Зелински
Петр Зелински
8
Руис
Фабиан Руис
4
Демме
Диего Демме
21
Политано
Маттео Политано
24
Инсинье
Лоренцо Инсинье
14
Мертенс
Дрис Мертенс
Запасные
16
Контини
Никита Контини
-
1
Мерет
Алекс Мерет
-
44
Манолас
Костас Манолас
-
38
Костанцо
Давиде Костанцо
-
5
Бакайоко
Тьему Бакайоко
-
7
Эльмас
Эльйиф Эльмас
-
3
Зедадка
Карим Зедадка
-
11
Лосано
Ирвинг Лосано
-
9
Осимхен
Виктор Осимхен
-
58
Киоффи
Антонио Киоффи
-
Болонья
мин
28
Скорупски
Лукаш Скорупски
35
Дийкс
Митчелл Дийкс
5
Сумаоро
Адама Сумаоро
23
Данило
Данило
14
Томиясу
Такехиро Томиясу
32
Сванберг
Маттиас Сванберг
8
Домингес
Николас Домингес
21
Сориано
Роберто Сориано
24
Паласио
Родриго Паласио
7
Орсолини
Риккардо Орсолини
99
Барроу
Муса Барроу
Запасные
1
Да Кошта
Анжело Да Кошта
-
29
Де Сильвестри
Лоренцо Де Сильвестри
-
15
Мбайе
Ибрахима Мбайе
-
26
Антов
Валентин Антов
-
3
Хики
Аарон Хики
-
16
Поли
Андреа Поли
-
17
Медель
Гари Медель
-
55
Вигнато
Эмануэл Вигнато
-
30
Схаутен
Йерди Схаутен
-
18
Бальдюрссон
Андри-Фаннар Бальдюрссон
-
10
Сансоне
Никола Сансоне
-
11
Сков Ольсен
Андреас Сков Ольсен
-
События
Матч окончен 2:3
Прошлые матчи
07.03.2021
07 марта 2021
вс
22:45
Наполи
3 : 1
Болонья
07.03.2021
07 марта 2021
вс
22:45
Наполи
3
Болонья
1
08.11.2020
08 нояб. 2020
вс
20:00
Болонья
0 : 1
Наполи
08.11.2020
08 нояб. 2020
вс
20:00
Болонья
0
Наполи
1
15.07.2020
15 июля 2020
ср
20:30
Болонья
1 : 1
Наполи
15.07.2020
15 июля 2020
ср
20:30
Болонья
1
Наполи
1
01.12.2019
01 дек. 2019
вс
20:00
Наполи
1 : 2
Болонья
01.12.2019
01 дек. 2019
вс
20:00
Наполи
1
Болонья
2
25.05.2019
25 мая 2019
сб
21:30
Болонья
3 : 2
Наполи
25.05.2019
25 мая 2019
сб
21:30
Болонья
3
Наполи
2
29.12.2018
29 дек. 2018
сб
20:00
Наполи
3 : 2
Болонья
29.12.2018
29 дек. 2018
сб
20:00
Наполи
3
Болонья
2
28.01.2018
28 янв. 2018
вс
17:00
Наполи
3 : 1
Болонья
28.01.2018
28 янв. 2018
вс
17:00
Наполи
3
Болонья
1
10.09.2017
10 сент. 2017
вс
21:45
Болонья
0 : 3
Наполи
10.09.2017
10 сент. 2017
вс
21:45
Болонья
0
Наполи
3
04.02.2017
04 февр. 2017
сб
22:45
Болонья
1 : 7
Наполи
04.02.2017
04 февр. 2017
сб
22:45
Болонья
1
Наполи
7
17.09.2016
17 сент. 2016
сб
21:45
Наполи
3 : 1
Болонья
17.09.2016
17 сент. 2016
сб
21:45
Наполи
3
Болонья
1
19.04.2016
19 апр. 2016
вт
21:45
Наполи
6 : 0
Болонья
19.04.2016
19 апр. 2016
вт
21:45
Наполи
6
Болонья
0
06.12.2015
06 дек. 2015
вс
14:30
Болонья
3 : 2
Наполи
06.12.2015
06 дек. 2015
вс
14:30
Болонья
3
Наполи
2
19.01.2014
19 янв. 2014
вс
17:00
Болонья
2 : 2
Наполи
19.01.2014
19 янв. 2014
вс
17:00
Болонья
2
Наполи
2
25.08.2013
25 авг. 2013
вс
21:45
Наполи
3 : 0
Болонья
25.08.2013
25 авг. 2013
вс
21:45
Наполи
3
Болонья
0
08.05.2013
08 мая 2013
ср
21:45
Болонья
0 : 3
Наполи
08.05.2013
08 мая 2013
ср
21:45
Болонья
0
Наполи
3
19.12.2012
19 дек. 2012
ср
22:59
Наполи
1 : 2
Болонья
19.12.2012
19 дек. 2012
ср
22:59
Наполи
1
Болонья
2
16.12.2012
16 дек. 2012
вс
22:45
Наполи
2 : 3
Болонья
16.12.2012
16 дек. 2012
вс
22:45
Наполи
2
Болонья
3
06.05.2012
06 мая 2012
вс
16:00
Болонья
2 : 0
Наполи
06.05.2012
06 мая 2012
вс
16:00
Болонья
2
Наполи
0
16.01.2012
16 янв. 2012
пн
22:45
Наполи
1 : 1
Болонья
16.01.2012
16 янв. 2012
пн
22:45
Наполи
1
Болонья
1
10.04.2011
10 апр. 2011
вс
16:00
Болонья
0 : 2
Наполи
10.04.2011
10 апр. 2011
вс
16:00
Болонья
0
Наполи
2
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Новости
«Гранада» неожиданно вынесла «Наполи». Главный герой – бразилец из «Челси», три года бегающий по арендам
#Кенеди
19 февраля, 01:32
Итальянский форвард бегал с животом и похудел ради трансфера в «Наполи». Для этого он открыл магазин полезного фастфуда
#Андреа Петанья
29 января, 17:56
Видели Гаттузо с повязкой на глазу? Так он борется с давней болезнью, из-за которой иногда слепнет прямо в матче
#Дженнаро Гаттузо
18 декабря 2020, 20:30
Священники против названия стадиона «Наполи» в честь Марадоны. Ранее он назывался в честь Святого Павла
#Диего Марадона
04 декабря 2020, 21:05
Символ Марадоны – песня Live is Life. Под нее он культово разминался и танцевал на свадьбе. Сейчас она везде
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30 ноября 2020, 21:45
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21 февраля, 23:55
«С Днем святого Валентина, любовь моя». Инсинье посвятил жене сотый гол за «Наполи»
13 февраля, 23:08
«Ювентус» проиграл в третий раз за сезон. Все матчи – с сухим счетом
13 февраля, 21:56
«Аталанта» вышла в финал Кубка Италии на «Ювентус». Миранчук в полуфиналах не играл
11 февраля, 00:36
«Ювентус» прошел «Интер» и сыграет в финале Кубка Италии в шестой раз за последние семь сезонов
10 февраля, 00:46
Миранчук не играл в полуфинале Кубка против «Наполи». Он забивал в двух предыдущих матчах турнира
04 февраля, 01:02
Самолет с Мертенсом и его собакой проехал по траве – дождь помешал остановиться на полосе
03 февраля, 15:21
Фернандо Льоренте перешел в «Удинезе»
28 января, 11:34