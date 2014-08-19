Матч завершен
Наполи
Неаполь
Игуаин 68
1:1
прошлый матч 1 : 3
Матч завершен
Атлетик
Бильбао
Муньяин 41
Лига чемпионов, 4 раунд

Лига чемпионов,

4 раунд
19 авг. 2014, 21:45 МСК
19.08.2014, 21:45 МСК
вторник
Йонас Эрикссон
Йонас Эрикссон
Главный Судья
Составы
Наполи
мин
1
Кабрал
Рафаэль Кабрал
90
5
Бритос
Мигель Бритос
90
33
Альбиоль
Рауль Альбиоль
90
26
Кулибали
Калиду Кулибали
90
11
Маджо
Кристиан Маджо
90
24
Инсинье
Лоренцо Инсинье
60
77
Гаргано
Вальтер Гаргано
90
8
Жоржиньо
Жоржиньо
90
17
Гамшик
Марек Гамшик
78
7
Кальехон
Хосе Кальехон
90
9
Игуаин
Гонсало Игуаин
68'
68'
90
Запасные
45
Андухар
Мариано Андухар
31
Гулам
Фаузи Гулам
88
Инлер
Гекхан Инлер
16
Место
Джандоменико Место
14
Мертенс
Дрис Мертенс
25
Мичу
Мичу
91
Сапата
Дуван Сапата
Атлетик
мин
1
Ирайсос
Горка Ирайсос
90
24
Баленсиага
Микель Баленсиага
90
18
Гурпеги
Карлос Гурпеги
90
4
Ляпорт
Эмерик Ляпорт
90
10
Де Маркос
Оскар Де Маркос
90
19
Муньяин
Икер Муньяин
41'
41'
90
8
Итурраспе
Андер Итурраспе
88
17
Рико
Микель Рико
90
7
Эчебаррия
Беньят Эчебаррия
75
14
Сусаета
Маркель Сусаета
80
20
Адурис
Ариц Адурис
90
Запасные
13
Эррерин
Яго Эррерин
15
Ираола
Андони Ираола
6
Сан Хосе
Микель Сан Хосе
5
Моран
Эрик Моран
29
Лопес
Унаи Лопес
11
Гомес
Ибаи Гомес
22
Фернандес
Гилльермо Фернандес