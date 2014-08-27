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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
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Матч завершен
Атлетик
Бильбао
Адурис 61
Адурис 69
Гомес 74
3:1
прошлый матч 1 : 1
Матч завершен
Наполи
Неаполь
Гамшик 47
Лига чемпионов, 4 раунд
Лига чемпионов,
4 раунд
27 авг. 2014, 21:45 МСК
27.08.2014, 21:45 МСК
среда
Чунейт Чакир
Чунейт Чакир
Главный Судья
Составы
Атлетик
мин
1
Ирайсос
Горка Ирайсос
90
24
Баленсиага
Микель Баленсиага
90
18
Гурпеги
Карлос Гурпеги
90
4
Ляпорт
Эмерик Ляпорт
90
10
Де Маркос
Оскар Де Маркос
90
19
Муньяин
Икер Муньяин
84
8
Итурраспе
Андер Итурраспе
90
17
Рико
Микель Рико
90
7
Эчебаррия
Беньят Эчебаррия
58
14
Сусаета
Маркель Сусаета
72
20
Адурис
Ариц Адурис
61'
69'
61', 69'
90
Запасные
13
Эррерин
Яго Эррерин
15
Ираола
Андони Ираола
6
Сан Хосе
Микель Сан Хосе
5
Моран
Эрик Моран
29
Лопес
Унаи Лопес
11
Гомес
Ибаи Гомес
74'
22
Фернандес
Гилльермо Фернандес
Наполи
мин
1
Кабрал
Рафаэль Кабрал
90
31
Гулам
Фаузи Гулам
56
33
Альбиоль
Рауль Альбиоль
90
26
Кулибали
Калиду Кулибали
90
11
Маджо
Кристиан Маджо
90
14
Мертенс
Дрис Мертенс
77
77
Гаргано
Вальтер Гаргано
90
8
Жоржиньо
Жоржиньо
90
17
Гамшик
Марек Гамшик
47'
47'
70
7
Кальехон
Хосе Кальехон
90
9
Игуаин
Гонсало Игуаин
90
Запасные
45
Андухар
Мариано Андухар
4
Энрике
Энрике
5
Бритос
Мигель Бритос
18
Суньига
Камило Суньига
88
Инлер
Гекхан Инлер
24
Инсинье
Лоренцо Инсинье
91
Сапата
Дуван Сапата