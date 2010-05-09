Матч завершен
Наполи
Неаполь
Квальярелла 43
Квальярелла 83
2:0
Матч завершен
Аталанта
Бергамо
Серия А, 37 тур

Серия А,

37 тур

Италия
9 мая 2010, 16:00 МСК
9.05.2010, 16:00 МСК
воскресенье
Даниэле Орсато
Даниэле Орсато
Главный Судья
Составы
Наполи
мин
0
Де Санктис
Морган Де Санктис
90
0
Каннаваро
Паоло Каннаваро
90
0
Ринаудо
Леандро Ринаудо
90
0
Ароника
Сальваторе Ароника
90
0
Доссена
Андреа Доссена
73
0
Гаргано
Вальтер Гаргано
47
0
Гамшик
Марек Гамшик
90
0
Маджо
Кристиан Маджо
90
0
Лавесси
Эсекьель Лавесси
90
0
Квальярелла
Фабио Квальярелла
43'
83'
43', 83'
90
0
Денис
Херман Денис
64
Запасные
0
Йеццо
Дженнаро Йеццо
0
Рулло
Эрминио Рулло
0
Сантакроче
Фабиано Сантакроче
0
Больячино
Мариано Больячино
0
Чигарини
Лука Чигарини
0
Пациенца
Микеле Пациенца
0
Хоффер
Эрвин Хоффер
Аталанта
мин
0
Консильи
Андреа Консильи
90
0
Беллини
Джанпаоло Беллини
90
0
Бьянко
Паоло Бьянко
90
0
Капелли
Даниэле Капелли
71
0
Манфредини
Томас Манфредини
90
0
Падоин
Симоне Падоин
90
0
Гуаренте
Тиберио Гуаренте
90
0
Феррейра-Пинто
Адриано Феррейра-Пинто
58
0
Аморузо
Никола Аморузо
90
0
Тирибокки
Симоне Тирибокки
90
Запасные
0
Коппола
Фердинандо Коппола
0
Гарич
Гиорги Гарич
0
Пелузо
Федерико Пелузо
0
Де Ашентис
Диего Де Ашентис
0
Касерта
Фабио Касерта
0
Радованович
Иван Радованович
0
Чераволо
Фабио Чераволо