Матч завершен
Наполи
Неаполь
Зелински 56
Мертенс 61
Рог 87
3:1
Матч завершен
Аталанта
Бергамо
Кристанте 16
Серия А, 2 тур

Серия А,

2 тур

Италия
27 авг. 2017, 21:45 МСК
27.08.2017, 21:45 МСК
воскресенье
Составы
Наполи
мин
25
Рейна
Пепе Рейна
90
33
Альбиоль
Рауль Альбиоль
90
11
Маджо
Кристиан Маджо
90
31
Гулам
Фаузи Гулам
90
26
Кулибали
Калиду Кулибали
90
17
Гамшик
Марек Гамшик
90
14
Мертенс
Дрис Мертенс
61'
61'
90
8
Жоржиньо
Жоржиньо
90
20
Зелински
Петр Зелински
56'
56'
90
7
Кальехон
Хосе Кальехон
90
24
Инсинье
Лоренцо Инсинье
90
Запасные
22
Сепе
Луиджи Сепе
1
Кабрал
Рафаэль Кабрал
21
Кирикеш
Влад Кирикеш
19
Максимович
Никола Максимович
62
Тонелли
Лоренцо Тонелли
6
Мариу Руй
Мариу Руй
15
Джаккерини
Эмануэле Джаккерини
5
Аллан
Аллан
30
Рог
Марко Рог
87'
42
Диавара
Амаду Диавара
37
Уна
Адам Уна
99
Милик
Аркадиуш Милик
Аталанта
мин
1
Бериша
Этрит Бериша
90
5
Масиелло
Андреа Масиелло
90
3
Толой
Рафаэл Толой
90
33
Хатебур
Ханс Хатебур
90
6
Паломино
Хосе Луис Паломино
90
72
Иличич
Йосип Иличич
90
10
Гомес
Алехандро Гомес
90
4
Кристанте
Бриан Кристанте
16'
16'
90
11
Фройлер
Ремо Фройлер
90
8
Госенс
Робин Госенс
90
29
Петанья
Андреа Петанья
90
Запасные
31
Росси
Франческо Росси
91
Голлини
Пьерлуиджи Голлини
21
Кастань
Тимоти Кастань
13
Кальдара
Маттиа Кальдара
27
Куртич
Ясмин Куртич
15
де Рон
Мартен де Рон
32
Хаас
Николас Хаас
9
Корнелиус
Андреас Корнелиус