Матч завершен
Аталанта
Бергамо
1:0
Матч завершен
Наполи
Неаполь
Серия А, 7 тур

Серия А,

7 тур

Италия
2 окт. 2016, 16:00 МСК
2.10.2016, 16:00 МСК
воскресенье
Составы
Аталанта
мин
1
Бериша
Этрит Бериша
90
5
Масиелло
Андреа Масиелло
90
13
Кальдара
Маттиа Кальдара
90
3
Толой
Рафаэл Толой
90
93
Драме
Букари Драме
90
10
Гомес
Алехандро Гомес
83
4
Гальярдини
Роберто Гальярдини
73
11
Фройлер
Ремо Фройлер
90
27
Куртич
Ясмин Куртич
90
24
Конти
Андреа Конти
90
29
Петанья
Андреа Петанья
68
Запасные
57
Спортиелло
Марко Спортиелло
30
Басси
Давиде Басси
6
Жуканович
Эрвин Жуканович
8
Мильяччо
Джулио Мильяччо
17
Кармона
Карлос Кармона
77
Раймонди
Кристиан Раймонди
7
Д'Алессандро
Марко Д'Алессандро
88
Грасси
Альберто Грасси
52
Кабесас
Брайан Кабесас
43
Палоски
Альберто Палоски
9
Пешич
Александар Пешич
Наполи
мин
25
Рейна
Пепе Рейна
90
31
Гулам
Фаузи Гулам
90
19
Максимович
Никола Максимович
90
26
Кулибали
Калиду Кулибали
90
2
Хюсай
Эльсеид Хюсай
90
17
Гамшик
Марек Гамшик
90
8
Жоржиньо
Жоржиньо
72
20
Зелински
Петр Зелински
90
24
Инсинье
Лоренцо Инсинье
79
99
Милик
Аркадиуш Милик
90
7
Кальехон
Хосе Кальехон
54
Запасные
1
Кабрал
Рафаэль Кабрал
22
Сепе
Луиджи Сепе
11
Маджо
Кристиан Маджо
3
Стринич
Иван Стринич
62
Тонелли
Лоренцо Тонелли
14
Мертенс
Дрис Мертенс
4
Джаккерини
Эмануэле Джаккерини
5
Аллан
Аллан
30
Рог
Марко Рог
42
Диавара
Амаду Диавара
23
Габбиадини
Маноло Габбиадини