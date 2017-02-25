Матч завершен
Наполи
Неаполь
0:2
Матч завершен
Аталанта
Бергамо
Кальдара 28
Кальдара 70
Серия А, 26 тур

Серия А,

26 тур

Италия
25 февр. 2017, 20:00 МСК
25.02.2017, 20:00 МСК
суббота
Доменико Чели
Доменико Чели
Главный Судья
Составы
Наполи
мин
25
Рейна
Пепе Рейна
90
17
Гамшик
Марек Гамшик
59
33
Альбиоль
Рауль Альбиоль
90
31
Гулам
Фаузи Гулам
90
19
Максимович
Никола Максимович
90
2
Хюсай
Эльсеид Хюсай
79
14
Мертенс
Дрис Мертенс
90
42
Диавара
Амаду Диавара
90
20
Зелински
Петр Зелински
90
24
Инсинье
Лоренцо Инсинье
79
7
Кальехон
Хосе Кальехон
90
Запасные
1
Кабрал
Рафаэль Кабрал
22
Сепе
Луиджи Сепе
11
Маджо
Кристиан Маджо
3
Стринич
Иван Стринич
21
Кирикеш
Влад Кирикеш
26
Кулибали
Калиду Кулибали
4
Джаккерини
Эмануэле Джаккерини
8
Жоржиньо
Жоржиньо
30
Рог
Марко Рог
99
Милик
Аркадиуш Милик
32
Паволетти
Леонардо Паволетти
Аталанта
мин
1
Бериша
Этрит Бериша
90
13
Кальдара
Маттиа Кальдара
28'
70'
28', 70'
90
5
Масиелло
Андреа Масиелло
90
3
Толой
Рафаэл Толой
90
37
Спинаццола
Леонардо Спинаццола
90
10
Гомес
Алехандро Гомес
83
19
Кессье
Франк Кессье
90
11
Фройлер
Ремо Фройлер
90
27
Куртич
Ясмин Куртич
86
24
Конти
Андреа Конти
90
29
Петанья
Андреа Петанья
90
Запасные
91
Голлини
Пьерлуиджи Голлини
31
Росси
Франческо Росси
93
Драме
Букари Драме
25
Конко
Абдулай Конко
6
Жуканович
Эрвин Жуканович
33
Хатебур
Ханс Хатебур
95
Бастони
Алессандро Бастони
8
Мильяччо
Джулио Мильяччо
7
Д'Алессандро
Марко Д'Алессандро
4
Кристанте
Бриан Кристанте
88
Грасси
Альберто Грасси
43
Палоски
Альберто Палоски