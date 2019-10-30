Лента
Матч-центр
Моя команда
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
Матчи
Лионель Месси
Луис Суарес
Джордан Хендерсон
Криштиану Роналду
Александр Кокорин
Месут Озил
Златан Ибрагимович
Алексей Миранчук
Марко Ройс
Неймар Да Силва
Джеймс Мэддисон
Россия
Нидерланды
Франция
Китай
Англия
Ирландия
Кения
Косово
США
Белоруссия
Португалия
Спартак
Рома
Фиорентина
Марсель
Барселона
Эйбар
Ливерпуль
Локомотив
Ювентус
Уфа
Зенит
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
ФНЛ
Кубок Англии
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Поделиться:
Матч завершен
Наполи
Неаполь
Максимович 16
Милик 71
2:2
Матч завершен
Аталанта
Бергамо
Фройлер 41
Иличич 86
Серия А, 10 тур
Серия А,
10 тур
Италия
30 окт. 2019, 21:00 МСК
30.10.2019, 21:00 МСК
среда
Составы
Наполи
мин
7
Кальехон
Хосе Кальехон
90
24
Инсинье
Лоренцо Инсинье
90
19
Максимович
Никола Максимович
16'
16'
90
5
Аллан
Аллан
11
26
Кулибали
Калиду Кулибали
90
99
Милик
Аркадиуш Милик
71'
71'
82
1
Мерет
Алекс Мерет
90
13
Луперто
Себастьяно Луперто
90
8
Руис
Фабиан Руис
90
11
Лосано
Ирвинг Лосано
59
22
Ди Лоренцо
Джованни Ди Лоренцо
90
Запасные
27
Карнезис
Орестис Карнезис
25
Оспина
Давид Оспина
62
Тонелли
Лоренцо Тонелли
6
Мариу Руй
Мариу Руй
14
Мертенс
Дрис Мертенс
34
Юнес
Армин Юнес
20
Зелински
Петр Зелински
12
Эльмас
Эльйиф Эльмас
70
Гаэтано
Джанлука Гаэтано
9
Льоренте
Фернандо Льоренте
Аталанта
мин
72
Иличич
Йосип Иличич
86'
86'
90
10
Гомес
Алехандро Гомес
74
19
Джимсити
Берат Джимсити
64
2
Толой
Рафаэл Толой
90
88
Пашалич
Марио Пашалич
69
95
Голлини
Пьерлуиджи Голлини
90
15
де Рон
Мартен де Рон
90
33
Хатебур
Ханс Хатебур
90
11
Фройлер
Ремо Фройлер
41'
41'
90
8
Госенс
Робин Госенс
90
6
Паломино
Хосе Луис Паломино
90
Запасные
31
Росси
Франческо Росси
57
Спортиелло
Марко Спортиелло
4
Кьер
Симон Кьер
5
Масиелло
Андреа Масиелло
21
Кастань
Тимоти Кастань
13
Арана
Гильерме Арана
18
Малиновский
Руслан Малиновский
9
Муриэль
Луис Муриэль
99
Барроу
Муса Барроу