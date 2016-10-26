Матч завершен
Наполи
Неаполь
Мертенс 51
Кирикеш 81
2:0
Матч завершен
Эмполи
Эмполи
Серия А, 10 тур

Серия А,

10 тур

Италия
26 окт. 2016, 21:45 МСК
26.10.2016, 21:45 МСК
среда
Составы
Наполи
мин
25
Рейна
Пепе Рейна
90
31
Гулам
Фаузи Гулам
90
21
Кирикеш
Влад Кирикеш
81'
81'
90
26
Кулибали
Калиду Кулибали
90
20
Зелински
Петр Зелински
90
14
Мертенс
Дрис Мертенс
51'
51'
90
8
Жоржиньо
Жоржиньо
72
11
Маджо
Кристиан Маджо
78
5
Аллан
Аллан
71
24
Инсинье
Лоренцо Инсинье
90
7
Кальехон
Хосе Кальехон
90
Запасные
22
Сепе
Луиджи Сепе
1
Кабрал
Рафаэль Кабрал
3
Стринич
Иван Стринич
19
Максимович
Никола Максимович
2
Хюсай
Эльсеид Хюсай
62
Тонелли
Лоренцо Тонелли
17
Гамшик
Марек Гамшик
77
Эль-Каддури
Омар Эль-Каддури
4
Джаккерини
Эмануэле Джаккерини
30
Рог
Марко Рог
42
Диавара
Амаду Диавара
94
Инсинье
Роберто Инсинье
Эмполи
мин
28
Скорупски
Лукаш Скорупски
90
15
Коста
Андреа Коста
90
6
Беллуски
Джузеппе Беллуски
90
4
Димарко
Федерико Димарко
90
13
Везели
Фредерик Везели
90
77
Бюхель
Марсель Бюхель
70
8
Диуссе
Ассане Диуссе
90
10
Сапонара
Риккардо Сапонара
90
33
Крунич
Раде Крунич
55
9
Мчедлидзе
Леван Мчедлидзе
67
20
Пуччарелли
Мануэль Пуччарелли
90
Запасные
23
Пелаготти
Альберто Пелаготти
1
Пульези
Маурицио Пульези
21
Паскуаль
Мануэль Паскуаль
24
Чосич
Урош Чосич
3
Дзамбелли
Марко Дзамбелли
19
Барба
Федерико Барба
5
Маури
Хосе Маури
11
Кроче
Даниэле Кроче
88
Тельо
Андрес Тельо
31
Перейра
Матеус Перейра
7
Маккароне
Массимо Маккароне
89
Марилунго
Гвидо Марилунго