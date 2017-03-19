Матч завершен
Эмполи
Эмполи
Эль-Каддури 70
Маккароне 82
2:3
Матч завершен
Наполи
Неаполь
Инсинье 19
Мертенс 24
Инсинье 38
Серия А, 29 тур

Серия А,

29 тур

Италия
19 марта 2017, 14:30 МСК
19.03.2017, 14:30 МСК
воскресенье
Антонио Дамато
Антонио Дамато
Главный Судья
Составы
Эмполи
мин
11
Кроче
Даниэле Кроче
86
28
Скорупски
Лукаш Скорупски
90
21
Паскуаль
Мануэль Паскуаль
90
15
Коста
Андреа Коста
90
6
Беллуски
Джузеппе Беллуски
90
2
Лорини
Венсан Лорини
90
8
Диуссе
Ассане Диуссе
70
27
Тиам
Маме Тиам
90
10
Эль-Каддури
Омар Эль-Каддури
70'
70'
90
33
Крунич
Раде Крунич
90
24
Пуччарелли
Мануэль Пуччарелли
67
Запасные
23
Пелаготти
Альберто Пелаготти
1
Пульези
Маурицио Пульези
3
Дзамбелли
Марко Дзамбелли
19
Барба
Федерико Барба
4
Димарко
Федерико Димарко
13
Везели
Фредерик Везели
77
Бюхель
Марсель Бюхель
5
Маури
Хосе Маури
17
Зайц
Миха Зайц
7
Маккароне
Массимо Маккароне
82'
89
Марилунго
Гвидо Марилунго
Наполи
мин
25
Рейна
Пепе Рейна
90
17
Гамшик
Марек Гамшик
90
33
Альбиоль
Рауль Альбиоль
90
31
Гулам
Фаузи Гулам
90
21
Кирикеш
Влад Кирикеш
90
2
Хюсай
Эльсеид Хюсай
90
14
Мертенс
Дрис Мертенс
24'
24'
83
8
Жоржиньо
Жоржиньо
62
5
Аллан
Аллан
90
24
Инсинье
Лоренцо Инсинье
19'
38'
19'
38'
77
7
Кальехон
Хосе Кальехон
90
Запасные
1
Кабрал
Рафаэль Кабрал
22
Сепе
Луиджи Сепе
11
Маджо
Кристиан Маджо
3
Стринич
Иван Стринич
19
Максимович
Никола Максимович
26
Кулибали
Калиду Кулибали
4
Джаккерини
Эмануэле Джаккерини
20
Зелински
Петр Зелински
30
Рог
Марко Рог
42
Диавара
Амаду Диавара
99
Милик
Аркадиуш Милик
32
Паволетти
Леонардо Паволетти