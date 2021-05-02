Монако - Лион: 02 мая 2021 смотреть онлайн

Монако
Монако
-:-

Монако - Лион: 02 мая 2021 смотреть онлайн

Лион
Лион
Лига 1, 35 тур

Лига 1,

35 тур

Франция
2 мая 2021, -:- МСК
2.05.2021, -:- МСК
воскресенье
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Прошлые матчи
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Травмы
Прогнозы

Предварительный состав

Монако
мин
-
Йоветич
Стеван Йоветич
40
Леком
Бенжамин Леком
12
Энрике
Каю Энрике
29
Дисаси
Аксель Дисаси
32
Бадьяшиль
Бенуа Бадьяшиль
29
Сидибе
Джибриль Сидибе
8
Чуамени
Орельен Чуамени
36
Фофана
Юссуф Фофана
17
Головин
Александр Головин
37
Диоп
Софьян Диоп
31
Фолланд
Кевин Фолланд
Запасные
30
Манноне
Вито Манноне
-
26
Агилар
Рубен Агилар
-
34
Матсима
Крислен Матсима
-
44
Фабрегас
Сеск Фабрегас
-
2
Балло-Туре
Фоде Балло-Туре
-
27
Дьятта
Крепин Дьятта
-
36
Матацо
Элиот Матацо
-
12
Бен-Йеддер
Виссам Бен-Йеддер
-
38
Мийо
Энцо Мийо
-
Лион
мин
18
Шерки
Райан Шерки
1
Лопеш
Антони Лопеш
6
Марсело
Марсело
22
Де Шильо
Маттиа Де Шильо
5
Денайе
Джейсон Денайе
14
Дюбуа
Лео Дюбуа
8
Ауа
Уссем Ауа
23
Мендес
Тиаго Мендес
12
Пакета
Лукас Пакета
10
Депай
Мемфис Депай
7
Экамби
Карл Токо Экамби
Запасные
30
Поллерсбек
Юлиан Поллерсбек
-
27
Корне
Максвел Корне
-
2
Дьоманде
Синали Дьоманде
-
26
Бар
Мельвен Бар
-
3
Бенламри
Джамел Бенламри
-
25
Какере
Максанс Какере
-
39
Гимараеш
Бруно Гимараеш
-
20
Слимани
Ислам Слимани
-
11
Кадевере
Тино Кадевере
-

Прошлые матчи

25.10.2020 25 окт. 2020 вс 23:00
Лион
4 : 1
Монако
25.10.2020 25 окт. 2020 вс 23:00
Лион
4
Монако
1
09.08.2019 09 авг. 2019 пт 21:45
Монако
0 : 3
Лион
09.08.2019 09 авг. 2019 пт 21:45
Монако
0
Лион
3
24.02.2019 24 февр. 2019 вс 23:00
Монако
2 : 0
Лион
24.02.2019 24 февр. 2019 вс 23:00
Монако
2
Лион
0
16.12.2018 16 дек. 2018 вс 23:00
Лион
3 : 0
Монако
16.12.2018 16 дек. 2018 вс 23:00
Лион
3
Монако
0
04.02.2018 04 февр. 2018 вс 23:00
Монако
3 : 2
Лион
04.02.2018 04 февр. 2018 вс 23:00
Монако
3
Лион
2
24.01.2018 24 янв. 2018 ср 23:05
Монако
2 : 3
Лион
24.01.2018 24 янв. 2018 ср 23:05
Монако
2
Лион
3
13.10.2017 13 окт. 2017 пт 21:45
Лион
3 : 2
Монако
13.10.2017 13 окт. 2017 пт 21:45
Лион
3
Монако
2
23.04.2017 23 апр. 2017 вс 22:15
Лион
1 : 2
Монако
23.04.2017 23 апр. 2017 вс 22:15
Лион
1
Монако
2
18.12.2016 18 дек. 2016 вс 22:45
Монако
1 : 3
Лион
18.12.2016 18 дек. 2016 вс 22:45
Монако
1
Лион
3
07.05.2016 07 мая 2016 сб 22:00
Лион
6 : 1
Монако
07.05.2016 07 мая 2016 сб 22:00
Лион
6
Монако
1
16.10.2015 16 окт. 2015 пт 21:30
Монако
1 : 1
Лион
16.10.2015 16 окт. 2015 пт 21:30
Монако
1
Лион
1
01.02.2015 01 февр. 2015 вс 23:00
Монако
0 : 0
Лион
01.02.2015 01 февр. 2015 вс 23:00
Монако
0
Лион
0
12.09.2014 12 сент. 2014 пт 21:30
Лион
2 : 1
Монако
12.09.2014 12 сент. 2014 пт 21:30
Лион
2
Монако
1
16.03.2014 16 марта 2014 вс 19:00
Лион
2 : 3
Монако
16.03.2014 16 марта 2014 вс 19:00
Лион
2
Монако
3
27.10.2013 27 окт. 2013 вс 19:00
Монако
2 : 1
Лион
27.10.2013 27 окт. 2013 вс 19:00
Монако
2
Лион
1
29.05.2011 29 мая 2011 вс 22:00
Монако
0 : 2
Лион
29.05.2011 29 мая 2011 вс 22:00
Монако
0
Лион
2
07.08.2010 07 авг. 2010 сб 22:00
Лион
0 : 0
Монако
07.08.2010 07 авг. 2010 сб 22:00
Лион
0
Монако
0
12.05.2010 12 мая 2010 ср 20:00
Лион
3 : 0
Монако
12.05.2010 12 мая 2010 ср 20:00
Лион
3
Монако
0
24.01.2010 24 янв. 2010 вс 22:45
Монако
2 : 1
Лион
24.01.2010 24 янв. 2010 вс 22:45
Монако
2
Лион
1
20.12.2009 20 дек. 2009 вс 23:00
Монако
1 : 1
Лион
20.12.2009 20 дек. 2009 вс 23:00
Монако
1
Лион
1

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#Александр Головин
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«Монако» показал интервью Головина в самолете. Вместо микрофона – 🍌
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07 января, 16:16
1
Головин вышел впервые с лета и забил через 10 секунд. Мог играть еще месяц назад, но его сильно берег Ковач
#Александр Головин
06 января, 22:55
Как дела у Митрюшкина. Четыре года назад он уехал из «Спартака» в Швейцарию – и потерялся
#Антон Митрюшкин
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19 марта, 17:58
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05 марта, 22:19
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04 марта, 00:00
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01 марта, 17:09
Головин отдал две голевые передачи в матче с «Брестом». У него 10 очков за 11 матчей в Лиге 1
28 февраля, 17:10
Головин пропустил матч с «Лорьяном» из-за травмы. В прошлом туре он оформил хет-трик
14 февраля, 15:49
«Монако» выиграл матч Кубка, Головин вышел на замену в конце
10 февраля, 20:09
Головин сделал первый хет-трик в карьере
07 февраля, 18:40