Матч завершен
Монако
Монако
0:3
Матч завершен
Лион
Лион
Дембеле 5
Депай 36
Тусар 80
Лига 1, 1 тур

Лига 1,

1 тур

Франция
9 авг. 2019, 21:45 МСК
9.08.2019, 21:45 МСК
пятница
Рудди Буке
Рудди Буке
Главный Судья
Составы
Монако
мин
4
Фабрегас
Сеск Фабрегас
90
40
Леком
Бенжамин Леком
90
25
Глик
Камиль Глик
90
7
Лопеш
Рони Лопеш
81
11
Мартиньш
Желсон Мартиньш
90
39
Хенрикс
Бенджамин Хенрикс
74
5
Жемерсон
Жемерсон
90
2
Балло-Туре
Фоде Балло-Туре
90
12
Агилар
Рубен Агилар
90
37
Панцо
Джонатан Панцо
90
35
Фостер
Лайл Фостер
46
Запасные
16
Бенальо
Диего Бенальо
32
Бадьяшиль
Бенуа Бадьяшиль
22
Шадли
Насер Шадли
21
Траоре
Адама Траоре
26
Бочилия
Габриэль Бочилия
31
Диаш
Жил Диаш
34
Силла
Мусса Силла
Лион
мин
1
Лопеш
Антони Лопеш
90
11
Депай
Мемфис Депай
36'
36'
90
10
Траоре
Бертран Траоре
83
9
Дембеле
Мусса Дембеле
5'
5'
90
28
Коне
Юссуф Коне
86
5
Денайе
Джейсон Денайе
90
14
Дюбуа
Лео Дюбуа
90
29
Тусар
Люка Тусар
80'
80'
90
3
Андерсен
Йоахим Андерсен
90
8
Ауа
Уссем Ауа
77
12
Мендес
Тиаго Мендес
90
Запасные
30
Тэтэрушану
Чиприан Тэтэрушану
6
Марсело
Марсело
27
Корне
Максвел Корне
23
Тете
Кенни Тете
24
Шейх
Папе Шейх
7
Терье
Мартен Терье
22
Лукас
Жеан Лукас