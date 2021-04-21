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Кубок Франции
Лион VS Монако
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Лион - Монако: 21 апреля 2021 смотреть онлайн
Лион
Лион
-:-
Лион - Монако: 21 апреля 2021 смотреть онлайн
Монако
Монако
Кубок Франции, 1/4 финала
Кубок Франции,
1/4 финала
Франция
21 апр. 2021, 22:10 МСК
21.04.2021, 22:10 МСК
среда
Cтадион Стад де Люмьер
Стад де Люмьер
Лион
Составы
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Прогнозы
Предварительный состав
Лион
мин
1
Лопеш
Антони Лопеш
27
Корне
Максвел Корне
6
Марсело
Марсело
5
Денайе
Джейсон Денайе
14
Дюбуа
Лео Дюбуа
25
Какере
Максанс Какере
39
Гимараеш
Бруно Гимараеш
12
Пакета
Лукас Пакета
10
Депай
Мемфис Депай
20
Слимани
Ислам Слимани
7
Экамби
Карл Токо Экамби
Запасные
30
Поллерсбек
Юлиан Поллерсбек
-
22
Де Шильо
Маттиа Де Шильо
-
2
Дьоманде
Синали Дьоманде
-
26
Бар
Мельвен Бар
-
23
Мендес
Тиаго Мендес
-
18
Шерки
Райан Шерки
-
17
Malo Gusto
Malo Gusto
-
29
Сумаре
Яхья Сумаре
-
28
Florent Da Silva
Florent Da Silva
-
Монако
мин
40
Леком
Бенжамин Леком
12
Энрике
Каю Энрике
3
Марипан
Гильермо Марипан
20
Дисаси
Аксель Дисаси
29
Сидибе
Джибриль Сидибе
26
Агилар
Рубен Агилар
8
Чуамени
Орельен Чуамени
22
Фофана
Юссуф Фофана
17
Головин
Александр Головин
37
Диоп
Софьян Диоп
10
Йоветич
Стеван Йоветич
Запасные
30
Манноне
Вито Манноне
-
32
Бадьяшиль
Бенуа Бадьяшиль
-
34
Матсима
Крислен Матсима
-
4
Фабрегас
Сеск Фабрегас
-
11
Мартиньш
Желсон Мартиньш
-
2
Балло-Туре
Фоде Балло-Туре
-
27
Дьятта
Крепин Дьятта
-
36
Матацо
Элиот Матацо
-
9
Бен-Йеддер
Виссам Бен-Йеддер
-
Прошлые матчи
25.10.2020
25 окт. 2020
вс
23:00
Лион
4 : 1
Монако
25.10.2020
25 окт. 2020
вс
23:00
Лион
4
Монако
1
09.08.2019
09 авг. 2019
пт
21:45
Монако
0 : 3
Лион
09.08.2019
09 авг. 2019
пт
21:45
Монако
0
Лион
3
24.02.2019
24 февр. 2019
вс
23:00
Монако
2 : 0
Лион
24.02.2019
24 февр. 2019
вс
23:00
Монако
2
Лион
0
16.12.2018
16 дек. 2018
вс
23:00
Лион
3 : 0
Монако
16.12.2018
16 дек. 2018
вс
23:00
Лион
3
Монако
0
04.02.2018
04 февр. 2018
вс
23:00
Монако
3 : 2
Лион
04.02.2018
04 февр. 2018
вс
23:00
Монако
3
Лион
2
24.01.2018
24 янв. 2018
ср
23:05
Монако
2 : 3
Лион
24.01.2018
24 янв. 2018
ср
23:05
Монако
2
Лион
3
13.10.2017
13 окт. 2017
пт
21:45
Лион
3 : 2
Монако
13.10.2017
13 окт. 2017
пт
21:45
Лион
3
Монако
2
23.04.2017
23 апр. 2017
вс
22:15
Лион
1 : 2
Монако
23.04.2017
23 апр. 2017
вс
22:15
Лион
1
Монако
2
18.12.2016
18 дек. 2016
вс
22:45
Монако
1 : 3
Лион
18.12.2016
18 дек. 2016
вс
22:45
Монако
1
Лион
3
07.05.2016
07 мая 2016
сб
22:00
Лион
6 : 1
Монако
07.05.2016
07 мая 2016
сб
22:00
Лион
6
Монако
1
16.10.2015
16 окт. 2015
пт
21:30
Монако
1 : 1
Лион
16.10.2015
16 окт. 2015
пт
21:30
Монако
1
Лион
1
01.02.2015
01 февр. 2015
вс
23:00
Монако
0 : 0
Лион
01.02.2015
01 февр. 2015
вс
23:00
Монако
0
Лион
0
12.09.2014
12 сент. 2014
пт
21:30
Лион
2 : 1
Монако
12.09.2014
12 сент. 2014
пт
21:30
Лион
2
Монако
1
16.03.2014
16 марта 2014
вс
19:00
Лион
2 : 3
Монако
16.03.2014
16 марта 2014
вс
19:00
Лион
2
Монако
3
27.10.2013
27 окт. 2013
вс
19:00
Монако
2 : 1
Лион
27.10.2013
27 окт. 2013
вс
19:00
Монако
2
Лион
1
29.05.2011
29 мая 2011
вс
22:00
Монако
0 : 2
Лион
29.05.2011
29 мая 2011
вс
22:00
Монако
0
Лион
2
07.08.2010
07 авг. 2010
сб
22:00
Лион
0 : 0
Монако
07.08.2010
07 авг. 2010
сб
22:00
Лион
0
Монако
0
12.05.2010
12 мая 2010
ср
20:00
Лион
3 : 0
Монако
12.05.2010
12 мая 2010
ср
20:00
Лион
3
Монако
0
24.01.2010
24 янв. 2010
вс
22:45
Монако
2 : 1
Лион
24.01.2010
24 янв. 2010
вс
22:45
Монако
2
Лион
1
20.12.2009
20 дек. 2009
вс
23:00
Монако
1 : 1
Лион
20.12.2009
20 дек. 2009
вс
23:00
Монако
1
Лион
1
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Новости
Головину нельзя играть против Словении из-за «Монако» и коронавируса. Похоже, все законно, но не совсем честно
#Александр Головин
19 марта, 23:01
Хет-трик (!) Головина во Франции. Разорвал последнюю команду Лиги 1, клуб показал его трансформацию из аниме
1
#Александр Головин
07 февраля, 18:53
1
«Монако» показал интервью Головина в самолете. Вместо микрофона – 🍌
1
#Александр Головин
07 января, 16:16
1
Головин вышел впервые с лета и забил через 10 секунд. Мог играть еще месяц назад, но его сильно берег Ковач
#Александр Головин
06 января, 22:55
Тухель ругался со спортдиром «ПСЖ» из-за трансферов и даже удалил его номер телефона: боялся случайно отправить смс с критикой
#Томас Тухель
24 декабря 2020, 18:44
Как дела у Митрюшкина. Четыре года назад он уехал из «Спартака» в Швейцарию – и потерялся
#Антон Митрюшкин
15 октября 2020, 17:36
Пока «Бавария» выигрывает в ЛЧ все матчи, но такие команды никогда не побеждали в финалах
2
#Бавария
20 августа 2020, 01:57
2
Новые правила закрытой ЛЧ: мыть посуду – нельзя, разминаться в штрафной – нельзя, меняться футболками – нельзя
1
#Лига чемпионов
12 августа 2020, 21:50
1
#
Новости матча
«Монако» не позволит Головину сыграть со Словенией на территории России из-за ковидных ограничений
19 марта, 17:58
Головин – лучший игрок «Монако» в феврале. Так решили фанаты
05 марта, 22:19
Головин вышел в старте за «Монако» в четырех матчах Лиги 1. Со скамейки – восемь раз
04 марта, 00:00
Головин обошел Неймара по очкам в сезоне Лиги 1, пропустив при этом больше из-за травм
01 марта, 17:09
Головин отдал две голевые передачи в матче с «Брестом». У него 10 очков за 11 матчей в Лиге 1
28 февраля, 17:10
Головин пропустил матч с «Лорьяном» из-за травмы. В прошлом туре он оформил хет-трик
14 февраля, 15:49
«Монако» выиграл матч Кубка, Головин вышел на замену в конце
10 февраля, 20:09
Головин сделал первый хет-трик в карьере
07 февраля, 18:40