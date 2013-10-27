Матч завершен
Монако
Монако
Оббади 28
Фалькао 36
2:1
Матч завершен
Лион
Лион
Гомис 62
Лига 1, 11 тур

Лига 1,

11 тур

Франция
27 окт. 2013, 19:00 МСК
27.10.2013, 19:00 МСК
воскресенье
Лоран Дюамель
Лоран Дюамель
Главный Судья
Составы
Монако
мин
0
Субашич
Даниэль Субашич
90
0
Курзава
Лайвен Курзава
90
0
Абидаль
Эрик Абидаль
90
0
Карвалью
Рикарду Карвалью
90
0
Раджи
Андреа Раджи
90
0
Феррейра-Карраско
Янник Феррейра-Карраско
90
0
Тулалан
Жереми Тулалан
90
0
Оббади
Мунир Оббади
28'
28'
90
0
Моутинью
Жоао Моутинью
90
0
Родригес
Хамес Родригес
90
0
Фалькао
Радамель Фалькао
36'
36'
90
Запасные
0
Ромеро
Серхио Ромеро
0
Тиссеран
Марсель Тиссеран
0
Кондогбиа
Жоффри Кондогбиа
0
Фабиньо
Фабиньо
0
Ривьер
Эммануэль Ривьер
0
Жермен
Валере Жермен
0
Окампос
Лукас Окампос
Лион
мин
0
Лопеш
Антони Лопеш
90
0
Бедимо
Анри Бедимо
90
0
Фофана
Геида Фофана
90
0
Бишевац
Милан Бишевац
90
0
Дабо
Мухамаду Дабо
51
0
Гренье
Клеман Гренье
90
0
Гоналон
Максим Гоналон
90
0
Мальбранк
Стид Мальбранк
90
0
Ферри
Джордан Ферри
80
0
Бриан
Джимми Бриан
90
0
Гомис
Бафетимби Гомис
62'
62'
74
Запасные
0
Горжелен
Матье Горжелен
0
Сарр
Мухамаду-Наби Сарр
0
Мвуэмба
Арнольд Мвуэмба
0
Данич
Гаэль Данич
0
Толиссо
Корентен Толиссо
0
Плеа
Алассан Плеа
0
Бензия
Яссин Бензия