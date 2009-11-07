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Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Материалы
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Футбол
Материалы
Новости
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Монако
Монако
0:0
Матч завершен
Гренобль
Гренобль
Лига 1, 13 тур
Лига 1,
13 тур
Франция
7 нояб. 2009, 21:00 МСК
7.11.2009, 21:00 МСК
суббота
Составы
Монако
мин
0
Руффье
Стефан Руффье
90
0
Траоре
Джими Траоре
90
0
Пюйгренье
Себастьен Пюйгренье
90
0
Н'Кулу
Николя Н'Кулу
90
0
Монгонгю
Седрик Монгонгю
90
0
Адриано
Адриано
90
0
Гудьонсен
Эйдур Гудьонсен
60
0
Кутадье
Матье Кутадье
90
0
Молло
Йоан Молло
60
0
Алонсо
Алехандро Алонсо
90
0
Пак Чу-Юн
Пак Чу-Юн
46
Запасные
0
Тюрам-Ульен
Йоанн Тюрам-Ульен
0
Модесто
Франсуа Модесто
0
Лоло
Игор Лоло
0
Перес
Диего Перес
0
Аруна
Лукман Аруна
0
Гакпе
Серж Гакпе
0
Нимани
Фредерик Нимани
Гренобль
мин
0
Ле Кром
Ронан Ле Кром
90
0
Соже
Давид Соже
90
0
Кальве
Жан Кальве
90
0
Цесар
Боштьян Цесар
90
0
Куртуа
Лоран Куртуа
76
0
Мацуи
Дайсуке Мацуи
90
0
Ромао
Алексис Ромао
90
0
Батльес
Лоран Батльес
89
0
Маке
Лоран Маке
90
0
Жуан
Джимми Жуан
90
0
Акрур
Нассим Акрур
90
Запасные
0
Вивиани
Жоди Вивиани
0
Робен
Мартиаль Робен
0
Рендулич
Зоран Рендулич
0
Манфруа
Джимми Манфруа
0
Сианси
Хьюго Сианси
0
Бурабиа
Мехди Бурабиа
0
Кучукович
Мустафа Кучукович